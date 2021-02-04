6 طرق ذكية لزيادة إنتاجية العمل

بعد أن نشرب قهوة الصباح ونوشك على البدء بعملنا اليومي ، كلنا نشعر بالألم بسبب الاضطرار إلى تنفيذ مهامنا اليومية وإكمالها. علاوة على ذلك ، في بعض الأحيان ، يبدو أن قائمة المهام المعتادة لدينا تختنق بالكثير من المهام غير المراقبة.

وفي النهاية ، لقد تركنا متعبين للغاية ومرهقين. هذا هو الوقت الذي يجب أن تدرك فيه أن قائمة المهام الخاصة بك تتطلب تغييرًا تمس الحاجة إليه لإكمال المهام بكفاءة. إذن ، إليك بعض الطرق لإنشاء قائمة مهام منظمة لزيادة إنتاجية عملك:

لا تقم بتضمين المهام غير الضرورية

أثناء إعداد قائمتك ، قم بتحليل كل مهمة تقوم بها بالفعل. قرر بعناية ما إذا كان تنفيذ المهام يساعدك على النمو واكتساب المعرفة أم أنه مجرد جزء من نظامك منذ فترة طويلة. إذا كان هذا هو الأخير ، فتوقف عن تضمين بعض الأنشطة التي تستغرق وقتك وتلك التي لم تعد ضرورية.

خذ وقتك أثناء إنشاء القائمة

خذ حوالي عشر أو خمس عشرة دقيقة من وقتك في الصباح لإنشاء قائمتك بطريقة هادئة وحاسمة. اجلس في ركن هادئ من غرفتك أو منزلك واقضي بعض الوقت في التخطيط للقائمة. تخلص من تلك المهام التي لم تعد مطلوبة وتستهلك الكثير من الوقت والمساحة. لا تستعجل أثناء كتابة القائمة لأنك قد تواجه صعوبات في إنجازها لاحقًا.

تتبع مهامك

استخدام ساعة الإيقاف على هاتفك قد يكون مفيداً إذا كنت تفكر في تتبع وقتك أثناء إكمال مهمة معينة. يساعدك هذا في معرفة مقدار الوقت الذي تستغرقه مهمة معينة ، وما إذا كنت تحتاج إلى القيام بهذه المهمة كل يوم في فترة زمنية معينة. مثلا حدد 40 دقيقة لكل مهمة.

إتمام المهام المهمة في البداية

أطمح لإنهاء مهامك الأكثر أهمية بسرعة في البداية. الصباح هو أفضل وقت للبدء من جديد حيث تشعر بمزيد من النشاط. على سبيل المثال ، إذا كان عملك يتطلب منك دراسة مخططة ومفصلة لليوم السابق للعمل ، فحاول تجهيز القائمة المخططة بمجرد أن تصل إلى مكتب عملك.

حدد مهامك بعناية

لا تكتفِ بالكتابة بشكل غامض ، "احصل على نسخة مصورة". بدلاً من ذلك ، حدد المستندات التي تحتاج إلى نسخ ضوئية ، واكتب أيضًا الموقع الذي ستنجزه منه ؛ إذا كان لديك مكان مشترك. يجب عليك أيضًا تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر حتى يسهل إنجازها دون التسرع غير الضروري.

إدارة مهامك تلقائيًا

استخدم التكنولوجيا على أكمل وجه من خلال استخدام التطبيقات التنظيمية والإدارية التي تدير تفاصيل مهمتك وفقًا للتاريخ والوقت والأولوية. يبقيك هذا على اطلاع دائم باليوم ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تعيين تذكيرات لمهمة مهمة. يعتبر القلم والورق رائعين ولكن مع وسائل الراحة هذه ، فإن تطبيقات أدوات الإدارة هي أفضل الطرق لزيادة إنتاجيتك على مدار اليوم.

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