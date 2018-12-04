9 خطوات لمنع الالتهابات المهبلية

ابتعدي عن استخدام المواد العطرية أو المناديل الورقية المعطرة

إن الافرازات المهبلية طبيعية تقوم الغدد بداخل الرحم وعنق الرحم بإفرازات بسيطة. هذه الافرازات تخرج من المهبل كل يوم حاملة معها الخلايا القديمة المغطية للمهبل وهذه هي طريقة الجسم للحفاظ على صحة ونظافة المهبل.

هذه الإفرازات تكون عادة صافية أو حليبية وعديمة الرائحة وتبلغ إفرازات الرحم وقناة فالوب ذروتها في فترة التبويض.

هذا بالإضافة إلى أن غدد الرحم تزيد من إفرازاتها أثناء الحمل، نتيجة استعمال موانع الحمل ( الحبوب المحتوية على الاستروجين و البرجستين) أو نتيجة الحمام المهبلي المنتظم حيث يهيج ويحث عنق الرحم علي الافراز.

لون وسماكة الافرازات المهبلية تتغير مع الدورة الشهرية حيث تكون الافرازات أغزر في وقت التبويض أو عند الترضيع أو عند الإثارة الجنسية.

خطوات لمنع الالتهابات المهبلية:

1. عند استخدام الحمام امسحي دائماً من الأمام إلى الخلف لمنع انتقال الجراثيم من فتحة الشرج إلى المهبل.

2. ارتدي ملابس داخلية قطنية ( تساعد الملابس القطنية على التهوية).

3. ابتعدي عن ارتداء الملابس الداخلية الضيقة أو الملابس التي تحتوي على نايلون.

4. استبدلي مواد التنظيف إذا كانت تسبب لك حساسية.

5. بعض الوسائل المستخدمة للتحكم بالحمل كالعوازل الذكرية قد تسبب حساسية فيجب استبدالها بالعوازل غير المطلية بالمزلقات المسببة للحساسية.

6. استحمي يومياً ونشفي منطقة العانة جيدًا.

7. اغسلي المنشفة المستخدمة للتنشيف يوميا أو استخدمي مناديل ورقية لتنشيف منطقة العانة.

8. ابتعدي عن استخدام المواد العطرية أو المناديل الورقية المعطرة أو الملونة أو المغاطس بالفقاعات الصابونية.

9. تجنبي استعمال الغسول المهبلي.

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