لمن يعاني من الحساسية.. نصائح للحد من دخول حبوب اللقاح للمنزل!

تركيب شبكات الحماية من حبوب اللقاح على النوافذ يساعد في إبعاد مسببات الحساسية عن غرفة النوم.

يرتبط فصل الربيع، بمعاناة الكثيرين من حساسية الربيع أو حبوب اللقاح، التي تترافق بسيلان الأنف، والدموع في العينين، والعطس والسعال، والحكة وضيق التنفس.

ويُشكل مثل هذا الأمر مصدر إزعاج حقيقيا قد يمتد إلى فصل الصيف، ويؤثر ذلك على الحياة اليومية، كالنوم خلال الليل والإنتاجية خلال النهار، والقدرة على قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق.

ويمثل تجنب التعرض إلى حبوب اللقاح أفضل وسيلة لمواجهة الحساسية، كما يمكن التخفيف من حدتها من خلال تعاطي الأدوية والخضوع للعلاج المناعي.

وقدمت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية بعض النصائح لمرضى حساسية الأنف خلال فصل الربيع للحدّ من وصول حبوب اللقاح إلى غرفة النوم عبر اتخاذ بعض الإجراءات البسيطة.

وأوضحت الغرفة أنه ينبغي غسل الشعر قبل الذهاب إلى الفراش مساء، وذلك للتخلص من مسببات الحساسية العالقة بالشعر على مدار اليوم.

كما ينبغي خلع الملابس، التي تم ارتداؤها نهارا أثناء التواجد خارج المنزل، في غرفة أخرى وعدم اصطحابها إلى غرفة النوم.

ومن المهم أيضا تهوية غرفة النوم جيدا بصفة منتظمة، وذلك بطريقة التيارات الهوائية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إبعاد مسببات الحساسية عن غرفة النوم من خلال تركيب شبكات الحماية من حبوب اللقاح على النوافذ.

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