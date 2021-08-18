لهذه الأسباب تعانين من التعب المزمن

يمكن أن يعيق التعب المزمن حياتك اليومية ويؤدي إلى بذلك الكثير من الجهد، ويؤدي إلى تقصيرك في العديد من جوانب الحياة بما في ذلك رعاية اطفالك ومنزلك ومباشرة عملك، ولكن لحسن الحظ يمكن أن يرجع التعب المزمن للأسباب التالية والتي يمكن التعامل معها بسهولة نسبية:

نقص الغذاء

يمكن أن يكون الشعور بالتعب طوال الوقت علامة على نقص الفيتامينات، بما في ذلك انخفاض مستويات فيتامين د وفيتامين ب 12 والحديد والمغنيسيوم أو البوتاسيوم، والتي تساهم تزويد جسمك بالطاقة، ويمكن أن يساعدك اختبار الدم الروتيني في تحديد موضع النقص، لتعويضه بالمكملات الغذائية.

قلة النوم

يمكن أن يؤثر السهر على مستوى طاقتك، حيث يحتاج معظم البالغين ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، وإذا اعتدت السهر لوقت متأخر، فأنت بذلك تعرضين نفسك لخطر الحرمان من النوم، ويمكنك تعزيز طاقتك بالحصول على قسط كافي من النوم.

زيادة الوزن

يمكن أن تسبب زيادة الوزن أيضًا التعب المزمن، وكلما زاد وزنك، يحتاج جسمك للعمل بجهد أكبر لإكمال المهام اليومية مثل صعود السلالم أو التنظيف، وحينها يمكنك تخفيف شعورك المزمن بالتعب بممارسة الرياضة تدريجيا.

التوتر

عندما تتعرضين للضغط النفسي لمدة طويلة، يفرز جسمك مستويات اعلى من الكورتيزول والأدرينالين، مما يهيئ جسمك للتعامل مع المواجهات، ولكنه يؤثر سلبًا على موارد جسمك، مما يجعلك تشعرين بالإرهاق.

الاكتئاب

يمكن أن يصاحب الاكتئاب نقص مزمن في الطاقة والشعور بالتعب، وإذا كان الاكتئاب سبب شعورك المزمن بالتعب، يمكنك التحدث إلى طبيبك ومناقشة خيارات العلاج.

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