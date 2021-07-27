لهذه الأسباب يضر الطقس الرطب بشرتك .. وهذه طرق العناية الصحيحة

يمكن أن تؤثر ساعات النهار الأطول والطقس الحار أو الرطب على بشرتنا بشكل مختلف عن أيام الشتاء الباردة، وقد تشعري بأن بشرتكِ أكثر ليونة؛ نظرًا لوجود رطوبة عالية في الهواء، كما تؤدي زيادة الرطوبة إلى زيادة التعرق، مما يساعد الجلد على طرد السموم من الجسم بسهولة.

ولكن هناك بعض التأثيرات السلبية للطقس الرطب على الجلد ومن ضمنها:

ظهور البثور

يمكن أن يؤدي التعرق المفرط إلى انسداد المسام، مما يجعل الجلد أكثر عرضة للإصابة بالبثور، ومن المرجح أن تعاني البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب لهذه البثور خلال الطقس الرطب.

عدم التعرق

يمكن أن تؤدي الرطوبة الشديدة أيضًا إلى إغلاق قنوات العرق، حيث يكون الشخص غير قادر على التعرق، وبالتالي لا تقوم الغدد العرقية بدورها بشكل صحيح، مما يؤدي إلى مشاكل جلدية مرتبطة بالحرارة.

الطفح الحراري

يظهر الطفح الجلدي عند انسداد قنوات العرق؛ مما يؤدي إلى ظهور نتوءات حمراء صغيرة تسبب الحكة.

وبسبب هذه المشكلات، يجب فهم نوع البشرة واختيار منتجات العناية بالبشرة بعناية.. وفيما يلي روتين للعناية بالبشرة خلال فترات الطقس الرطب والتي يجب اتباعها لتلاشي المشكلات:

تنظيف البشرة

تعتبر أفضل طريقة لذلك، هو اتباع روتين تنظيف مناسب، ويجب اختر منظف ينظف المسام ويمنحكِ تقشير خفيف.

التونر

يجب وضع التونر بعد التنظيف مباشرة، حيث يعمل على توازن درجة حموضة البشرة ويضيف تأثيرات منعشة ومرطبة.

الترطيب

وبالرغم من وجود رطوبة عالية في الجو، لا يزال من المهم استخدام مرطب خفيف يوفر ترطيبًا جيدًا للبشرة.

واقي الشمس

يعتبر استخدام واقي الشمس أمر لا بد منه في أي جو، بالاضافة عند الطقس الرطب، حيث يجب حماية الجلد من التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية.

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