لوالدة العروس: 5 نصائح لتبدو أصغر سناً

نصائح لتبدو أصغر سناً استخدمي واقي الشمس، احرصي على استخدام المياه الدافئة عندما تنظفين وجهك سيساعد هذا على فتح المسام، قومي بعد ذلك بتدليك وجهك بالمنظف ثم اغسليه بالماء البارد حيث أن درجات الحرارة المنخفضة تساعد في تضييق المسام مرة أخرى وانقباضها، غيّري لون شعرك إلى الأفتح درجتين مقارنة بلونه الطبيعي،اعملي على تقوية شعرك بالمكمّلات الغذائية الغنية بالبيوتين (لزيادة نمو شعرك)، أو فيتامين E لتعزيز المرونة، إذا كنت تشعرين بالملل من مظهرك العام، قومي بالتغيير على الفور.

ولا شك أن الأنظار كلها تتجه نحو العروس وفستانها وأدق التفاصيل في طلّتها، لكن لوالدة العروس حصّة من اهتمام الضيوف، لذا عليها أن تهتم بإطلالتها وتسعى إلى أن تظهر أصغر سناً. كيف ذلك؟ إليك التفاصيل:

المكياج لتبدو أصغر سناً

إن أفرطت في وضع المكياج، لن يظهر جمالك الطبيعي بل على العكس لن تظهري على طبيعتك حتى أنك لن تشبهي نفسك. احرصي على أن ينسجم لون كريم الأساس الذي يقع خيارك عليه مع لون جسمك، ليس وجهك، لكي يبدو لونك موحداً. التزمي أيضًا بالألوان الكلاسيكية ولا تجازفي جدًا بالألوان القوية. عبر استخدام البلاش الكريمي، تضفين الدفء إلى بشرتك، وإن كنت تحبين البرونزر فامزجيه في الأماكن الفارغة في خديك لتحديدها بعض الشيء. الجئي إلى ظلال عيون حريرية بلون الرمادي الداكن بلمعة خافتة وحددي حاجبيك بواسطة قلم بلون أفتح من لون الحاجبين بدرجة أو درجتين. وفيما يخصّ أحمر الشفاه، اختاري لونًا أقرب ما يكون إلى لون الشفتين الطبيعي.

تناقض بين لون الشعر والبشرة لتبدو أصغر سناً

بينما نتقدم في السنّ يتحول لون الشعر إلى رمادي فاتح. وبالتالي، عندما تتقدمين في السنّ على التناقض بين لون الشعر والبشرة أن يتراجع، لذلك ننصحك باللجوء إلى هايلايتس دافئ. وإن كان لون بشرتك فاتحاً جداً، احرصي على ألا يكون لون شعرك أسود داكناً. وينطبق ذلك على الشفاه أيضًا، فابتعدي عن الأحمر واستبدليها بألوان دافئة وناعمة.

المحافظة على شعر طويل لتبدو أصغر سناً

لاحظي أنّ الشعر القصير رائج جدًا أيامنا هذه، إذ أنّ النجمات من جميع الأعمار يقصصن شعرهن هكذا. استقي وحيك من إحدى النجمات اللواتي يشبهنك فيما يتعلق بشكل وجههن، واصطحبي صورة لهنّ إلى الصالون. سرحي شعرك إلى الجانب عوضًا عن اعتماد الكعكة التقليدية، ما سيجعلك تبدين أصغر سنًا.

عدم وضع البودرة لتبدو أصغر سناً

إن أفرطت في تطبيقها، ستبدو بشرتك شبيهة ببشرة السمك، ولكن هذا لا يعني أنه عليك تجنبها. اختاري بودرة حرة شفافة لتثبيت المكياج. احرصي على أن تكون البودرة شفافة فعلاً ومن دون لون. وعندما يحين الوقت للروتشة، رشي القليل منها على وجهك وستبدين نضرة مرةً أخرى.

تطبيق الكحل بالشكل الخاطئ لتبدو أصغر سناً

عند التقدم في السنّ، قد ينتهي الكحل على بعد نصف بوصة فوق مكانه المعهود. ينصحك الخبراء برفع الجفن وامسحي قلم عين بني أو رمادي أو كحلي بين الرموش. عبر استخدام الكحل، سيسلط الضوء على خطّ الرموش ما سيعيد الشباب إليك. يمكنك أيضًا تغميس فرشاة الكحل في ظلال العيون بلون رمادي داكن لإبراز خطّ الرموش السفلي. ولتكن اللمسة النهائية عبارة عن استخدام الشباك على الرموش وضعي ماسكارا مقاومة للمياه لكي لا يتلطخ المكياج لأننا نعلم جيدًا أن ما من مفرّ من دموع الفرح.

لماذا يبدو البعض أصغر سناً؟