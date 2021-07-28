لماذا يبدو البعض أصغر سناً؟

هل تعلم أن البعض يبدو أصغر سناً من عمره الحقيقي والسبب؟

خلاياهم التي تتجدد كل أسبوع بسبب رحابة صدورهم وحسن نواياهم وبراءة اعتقاداتهم

أفكارهم الإيجابية التي تنعش خلايا أجسادهم مما يدفع بتلك التالفة الى الموت ومن ثم الذوبان والخروج على شكل غبار يطرحه الجلد

أرواحهم المتسامحة والمرحة التي تضخ السعادة إلى ادمغتهم فتترجمها إلى ابتسامات دائمة مع العدو والصديق

نفوسهم الدائمة اللوم والعتاب على كل كبيرة وصغيرة ظنا منهم أنهم المقصرين دائماً في حق الاخرين والسعي وراء كسب مودتهم

علامات الرضا الظاهرة على وجوههم حتى مع ظلم العباد لهم متخذين شعارهم ( أن اكون مظلومًا خير لي من اأن أكون ظالماً ).

حسن الظن بربهم والتوكل عليه في كل أمورهم وإن حدث لهم مكروه فهم على يقين أن الموت والحياة بيد الله وحده سبحانه وتعالى.

تم وصف تمارين التنفس للمشاركين بالدراسة مرتين يوميا من أجل الاسترخاء وتقليل التوتر، فقد ثبت مؤخرا أن ممارسة تمارين الاسترخاء لمدة 20 دقيقة مرتين يوميا لمدة 60 يوما، يمكن أن تقلل بشكل كبير من العمر البيولوجي، كما ثبت كذلك وجود علاقة محتملة بين تراكم الإجهاد والوصول للشيخوخة بشكل أسرع.

وتوجد علاقة أيضا بالأمراض المرتبطة بالشيخوخة والوصول السريع للشيخوخة، بما في ذلك مرض الشريان التاجي وتصلب الشرايين وسرطان الدم. كذلك يسهم اضطراب ما بعد الصدمة في تسريع العمر.

اكتشف فريق من الباحثين أن إجراء تجميل للوجه - جراحة الأنف أو جراحة الأنف التجميلية هي اسرع طريقة لجعل المرأة تبدو أصغر سنا تصل إلى ثلاث سنوات.

الدراسة التي أجراها الباحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس قد نشرت مؤخرًا في مجلة Aesthetic Surgery Journal.

أجرى الباحثون الدراسة باستخدام التكنولوجيا لدراسة صور قبل وبعد ما مجموعه 100 أنثى تتراوح أعمارهن بين 16 و 72.

جميع النساء المرتبطات بالدراسة خضعن لعملية تجميل الأنف لأسباب تجميلية من قبل جراح جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وغيرها.

بعد 12 أسبوعًا أو أكثر ، درس الباحثون الصور الموحدة للنساء باستخدام التقنية التي تقدر عمر الشخص عن طريق قص الوجه من الصورة ثم الوصول إلى التنبؤ باستخدام خوارزمي خاصة..

وقال الدكتور روبرت دورفمان ، الباحث الرئيسي: "عملية تجميل الأنف معروفة على نطاق واسع كإجراء لتجميل الوجه ، ولكنها غير معروفة على نطاق واسع بتأثيراتها المضادة للشيخوخة".

تتكون عملية تجميل الأنف من تغيير العظام والغضاريف هيكليا من خلال شق صغير داخل الأنف وعند الضرورة حول الأنف ، خلال الوقت الذي يكون فيه المريض تحت التخدير.

وقال "هذه التكنولوجيا تسمح لنا بتقدير العمر بدقة بطريقة موضوعية ، وقد أثبتنا أن ندرك أنماط وميزات الشيخوخة بما يتجاوز ما يمكن أن تراه العين البشرية".

وكانت نتائج الدراسة مثيرة لدى النساء فوق سن 40 ، حيث قدر البعض خسارة سبع سنوات من العمر الحقيقي بعد عملية تجميل الأنف، ومع ذلك نظرًا لأن حجم عينة المجموعة التي تزيد عن 40 عامًا كان صغيرًا نحو 25 امرأة ، قال الباحثون إنه يلزم إجراء مزيد من الدراسات للتحقق من صحة النتائج.

كان متوسط ​​عمر المشاركين في الدراسة 32 عامًا.

وفقًا لأنف الباحث ، لا يتم أبدًا التركيز عليه لعلاج الشيخوخة ، ولكن مثل أي ميزة أخرى في الجسم ، فإن الذي.

وقال الدكتور جيسون روستيان: "يتكون الأنف من أنسجة رخوة وعظام وغضاريف. ويفقد الأنف الدعم مع التقدم بالعمر ويمكنه أن يأخذ مظهرًا أكثر بروزًا أو متدليًا".

يتأثر الأنف أيضًا عند ظهور ميزات أخرى لوجه العمر. وقال روستيان: "عندما نفقد دهون الوجه في خدودنا ، وهي اللوحة التي يجلس عليها الأنف، يصبح الأنف أكثر وضوحًا".

وقال الباحثون كذلك أن المظهر الشبابي للوجه بأكمله يمكن تكريره عن طريق تصغير الأنف.

نظام غذائي لتبدو أصغر من عمرك:

الاعتماد والتركيز على النباتات كمصدر للغذاء، وبما يتضمن تناول كميات كبيرة من العناصر الغذائية التي هي ركائز أو عوامل مساعدة في مسارات التخليق الحيوي مثل التي تحتوي على حمض الفوليك وفيتامين "ج" وفيتامين "أ".

تضمن النظام الغذائي في التجربة كذلك بروتينات حيوانية محدودة وكثيفة المغذيات مثل الكبد والبيض.

حد النظام الغذائي من الكربوهيدرات، كما شمل الصيام المعتدل المتقطع، وكلاهما مصمم لخفض نسبة السكر في الدم.

تم استكمال النظام الغذائي كذلك بمسحوق الفاكهة والخضروات بشكل يومي.

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