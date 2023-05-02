لوي فيوتون مجموعة ما قبل خريف وشتاء 2023-2024‎‎

ضمن خطة وضعتها حكومة سيول للعمل على تطوير قطاع صناعة الموضة بشكل أكبر في البلاد جاء عرض لوي فيوتون حاملًا معه مجموعة أزياء لا تنسى قدمت بشكل احترافي وغيرت الكثير وأضافت الكثير الى محبين الموضة في البلاد.

حضر العرض أكثر من مئة طالب من الجامعات والكليات ومراكز التدريب التي تعنى بتدريس الأزياء مما أتاح للطلبة التعلم والدخول في مراحل التجهيز لعرض الأزياء.

مجموعة خطت الكثير من صيحات الشتاء القادم بوضعها خطوط وأشكال مختلفة تقدم لأول مرة بأسلوب المدير الابداعي نيكولا جيسكيير.

في اليوم الذي سبق العرض تم اغلاق و ايقاف الحركة على جسر جامسو جيو الذي يبلغ طوله 795 مترا حيث مشت العارضات على طول المسافة حيث قدمن ملابس المجموعة.



مجموعة ما قبل خريف وشتاء 2023-2024‎‎ من لوي فيتون



افتتحت نجمة مسلسل لعبة الحبار وسفيرة الدار هو يون جونغ العرض مرتدية إطلالة مستوحاة من عصر الفضاء بقطعة علوية من اللون الأزرق الكهربائي "electric blue"كما أن المستشار الإبداعي لسينوغرافيا العرض هو هوانغ دونغ هيوك مخرج مسلسل لعبة الحبار.

أما بالنسبة للأقمشة فقد رأينا التنوع الصاخب في الأقمشة بدءا من النايلون والفسكوز الصناعي وصولا الى خامات التويد الثقيلة أما بالنسبة للتكنيك واستراتيجية الخياطة فقد غلب أسلوب دمج الأقمشة الشتوية الثقيلة كالجلد الخالي أي تفصيل مع خامة التويد التعي تأثير القماش المشذب.



أما نجم العرض فهو حقائب الموسم الجديد فوجدنا حقيبة سبيدي بلون وقصة أكثر انحناء وبروز اللون الأزرق في الحقائب وحقيبة لوك مي بلون البيج الفاخر. وستكون الحقائب متوفرة ابتداء من سبتمبر العام الجاري في المتاجر.



ظهور ملفت للبدل والسترات الرسمية ذات الطابع الذكوري لكن نسقت مع قطع علوية داخلية برسومات وقصات وأثمشة أنوثية.

أما بالنسبة للبدلة من قطعة واحدة أو ما يعرف بالجامبسوت فكان له نصيب الأسد بثلاثة اطلالات فاخرة من الجلد الأسود الممزوج بقماش مطبع بنقشات العلامة واخر من الفسكوز الصناعي الأحمر.

وسوف يتم افتتاح متجر جديد للعلامة في سيول بحلول شهر تموز من العام الجاري.