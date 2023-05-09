ليبر ايف سان لوران.. ما هو خيارك الأفضل من هذا الخط‎‎

منذ اطلاق عطر ليبر في عام 2019 من دار الأزياء الشهيرة ايف سان لوران حقق هذا العطر نجاحًا منقطع النظير فكلمة "ليبر" تعني الحرية وقد مثل هذا العطر المعنى الحقيقي للحرية.

هو عطر الأمرأة المغامرة والجريئة. قدمته في الحملة العلانية على مدار أربع أعوام المغنية دوا ليبا، بطابع ذكوري وبدلة لو سموكينج أعلن عن هذا العطر المتفرد.

خط العطر الجديد من ليبر ايف سان لوران:

إيف سان لوران ليبر أو دو بارفام

وهو العطر الأول من الخط الذي صدر عام 2019 في الربع النهائي من ذلك العام. بمكونات تقليدية وتوليفة الدار السرية، استطاعت دار إيف سان لوران تحقيق مبيعات ضخمة من هذا العطر الذي توصف رائحته بأنها كلاسيكية سهلة الارتداء فهو عطر ذو ورقة رابحة دائما، عطر مناسب لمختلف الأوقات والمناسبات.

وتأتي افتتاحية هذا العطر بمكونات من اللافندر والبرتقال اليوسفي، أما في قلب العطر فالبرتقال المر ونعومة الأزهار البيضاء التي تعطي الرائحة الشمسية الدافئة، جنبا الى جنب مع الياسمين واللفاندر، وفي قاعدة العطر التي تستقر على الزهور البيضاء والمسك الذي يعطي الرائحة الصابونية الراقية.

متوفر بثلاثة أحجام بحجم ثلاثين مل ب50 دولار، وخمسين مل ب75 دولار وحجم تسعين مل 115 دولار.

أما في عام 2019 فقد توجهت دار ايف سان لوران باهتمامها الى محبين العطور السويتية التي فيها طابع من الحلاوة بمكونات مثل الفانيلا والعسل الكهرماني الحصري الذي أضيف الى ذات النمط الجيني للعطر الذي صدر في عام 2019 كانت تركيبة هذا العطر مثقلة أكثر بمكونات اضافية أعطت طابع خاص جعلته عطر مطفئ غير شمس كمثيله السابق وعطر ثقيل مناسب للأجواء الباردة.

افتتاحية جاءت مشابهة لنسخة الأو دو بيرفيوم من اللافندر والبرتقال اليوسفي مع اضافة قوية من البارغموت، أما قلب العطر فتضمن الاختلافات التي جائت على هيئة جرعة مغرية من ياسمين ساماك وأزهار البرتقال التونسية والأوركيد. وقاعدة من الفيتيفر ونجيل الهند.

أيضا متوفر بثلاثة أحجام بسعر من 55 دولار الى 140 دولار.

أما الاصدار الأخف والأكثر نعومة والذي تم ابتكاره بصورة ظلالية خفيفة مناسبة لشمس الصيف الحارة هو ليبر أو دو تواليت (ماء التواليت) بتغييرات استهدفت الطبقة المتوسطة من العطر بتخفيف جرعة اللافندر ولكنه أنثوي أكثر بافتتاحية زهرية أنوثية رقيقة. نقاء وجاذبية برائحة تداعب الحواس بتصميم زجاجة يختلف عن الاصدارات السابقة بزجاجة رفيعة وماء عطر بلون وردي فاتح. وبسعر يتراوح من 50 دولار الى 110 دولار.

