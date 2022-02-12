ماء النعناع..التغذية والفوائد والسلبيات

ماء النعناع هو مشروب طازج مملوء بالأعشاب، وهناك الكثير التي تدعم حب البعض لهذا المشروب، حيث إنه لذيذ، ويتطلب القليل من المكونات، ويحتوي على كميات ضئيلة من السعرات الحرارية والسكر، وقد يساعدك حتى على البقاء رطبًا.

وإذا لم تكن حريصًا على طعم الماء العادي ولكنك بحاجة إلى مزيد من الترطيب، فقد يكون ماء النعناع هو مشروبك الجديد المفضل، ومن خلال هذه المقالة سنكشف المزيد عن ماء النعناع، بما في ذلك فوائده الصحية، والسلبيات المحتملة لهذا المشروب المنعش.

ما هو ماء النعناع ؟

باختصار، ماء النعناع هو في الأساس شاي مملوء يمكنك الاستمتاع به ساخنًا أو باردًا، وينتمي النعناع إلى جنس المنثا من النباتات، وهي مجموعة من حوالي 40 نوعًا من الأعشاب المعمرة العطرة، وقد استخدمت هذه الأنواع من النعناع منذ آلاف السنين كأعشاب للطهي ولأغراض طبية.

ماء النعناع والقيمة الغذائية له

نظرًا لأن ماء النعناع يحتوي غالبًا على النعناع والماء فقط، فإنه منخفض السعرات الحرارية والسكر، حيث تحتوي ملعقتان كبيرتان من أوراق النعناع الطازجة على 5 سعرات حرارية فقط بينما تحتوي نفس الكمية من أوراق النعناع على حوالي 2.5 سعرة حرارية.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي النعناع على كميات صغيرة من العناصر الغذائية الأخرى مثل البروتين والألياف، على الرغم من أن النعناع يضم كمية مناسبة من الحديد المعدني والموليبدينوم.

وفي الواقع، تحتوي العديد من أنواع النعناع أيضًا على مغذيات نباتية نشطة بيولوجيًا قد تعزز الصحة العامة لجسمك، ولكن في الغالب، تتلقى القليل من التغذية من ماء النعناع بسبب قلة كمية النعناع في الماء، لكن لا تزال أوراق النعناع مصدرًا ضعيفًا لمعظم المغذيات الكلية والدقيقة.

فوائد ماء النعناع الصحية

تمتع النعناع بتاريخ طويل ضمن تقاليد الطب العشبي، وربما ليس من المستغرب أن يقدم لك ماء النعناع بعض الفوائد الصحية المثيرة للاهتمام.

وفي حقيقة الأمر، يواصل الباحثون دراسة النعناع اليوم، بفضل خصائصه المحتملة المضادة للميكروبات ومضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة وغيرها من خصائص مكافحة الأمراض، علاوة على ذلك، تشير بعض الأبحاث المبكرة إلى كيفية استخدام النعناع الرمادي للمساعدة في موازنة هرموناتك وعلاج متلازمة تكيس المبايض، وهي حالة هرمونية يمكن أن تؤثر على النساء خلال سنوات الإنجاب.

ومن المهم التمييز بين ماء النعناع والنعناع، فعلى الرغم من أن النعناع يظهر بعض الإمكانات كعامل علاجي، إلا أن الشاي العشبي مثل ماء النعناع لم يتم دراستها بعد بعمق مناسب.

وبالتالي، لا يمكن أن تعزى بعض فوائد النعناع إلى مياه النعناع مباشرة، ومع ذلك، يقدم ماء النعناع بعض الفوائد الصحية التي تشمل:

طريقة منعشة للبقاء رطبًا

يدعم شرب الماء عملية التمثيل الغذائي ودرجة حرارة الجسم والدورة الدموية والمزيد، ومع ذلك، يكافح بعض الناس لشرب مياه الصنبور العادية، على الرغم أن شاي النعناع يمتلك نكهة أكثر من المياه العادية، كما أنه يساعدك على البقاء رطبًا تمامًا.

قد يساعد في إنقاص الوزن

تشير بعض الأبحاث إلى الماء كمساعد في إنقاص الوزن خاصة عندما تستهلك ماء النعناع بدلاً من المشروبات الأخرى ذات السعرات الحرارية العالية مثل الصودا والكوكتيلات، ومع ذلك، يطالب العديد من الباحثين بمزيد من الدراسات لتعزيز هذه الادعاءات.

يدعم صحة الجهاز الهضمي

يجد بعض الناس النعناع مفيدًا في المساعدة على الهضم وتخفيف آلام المعدة، ومع ذلك، ركزت معظم الأبحاث حول هذا الموضوع على زيوت النعناع الأساسية بدلاً من مياه النعناع نفسها.

هل هناك أي مخاطر من شرب ماء النعناع ؟

ثبت أن شاي النعناع آمن لمعظم الناس للشرب بكميات منتظمة، حيث يحتاج معظم البالغين إلى (2.3-3.8 لتر) من الماء كل يوم، وإذا كنت تخطط لشرب المزيد من مياه النعناع أكثر من ذلك، فقد تجد أنه من الأفضل التحقق من أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك أولاً لمناقشة احتياجاتك الشخصية من الترطيب.

وفي الواقع، إذا كنت حاملاً، يبدو أن شاي النعناع آمن إذا كنت تشربين بضعة أكواب يوميًا في معظم الظروف، ولا يوجد الكثير من الأبحاث الحالية التي أجريت حول سلامة مياه النعناع أثناء الحمل، لذلك، يجب أن تفكر في استشارة طبيبك قبل شرب كميات كبيرة من ماء النعناع أثناء الحمل.

أخيرًا، تم الإبلاغ عن بعض حالات الحساسية من النعناع، على الرغم من ندرتها، لذلك إذا لاحظت أي آثار جانبية غير طبيعية من شرب ماء النعناع مثل التورم، فمن الأفضل التوقف على الفور واستشارة الطبيب.

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