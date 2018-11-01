فوائد الورد الجمالية .. هل تعرفينها؟ 

يساعد ماء الورد على مكافحة التجاعيد

على الرغم من فعّاليته الجمالية وسهولة توافره، إلا أن الكثير منّا لا يدركون أهمية ماء الورد في العناية بجمال البشرة والجسم. يلعب ماء الورد دورا حيويا في العلاجات العطرية والوصفات الطبيعية. كما استُخدم منذ القدم في الحضارة المصرية كأحد أسرار جمال كليوباترا للحصول على بشرة نضرة وفاتحة.

لا يساعد ماء الورد فقط على ترطيب البشرة وتنعيمها، لكن يمنحكِ كذلك نضارة طبيعية وبشرة مشرقة. كما يتميز كذلك بخواص مطهرة، مما يجعله العلاج الأمثل للبثور، وحب الشباب واحمرار البشرة.

تعرفي إلى أهم فوائد ماء الورد للعناية بجمالك مع استخداماته المختلفة.

1- تونر لتصغير مسام البشرة

ماء الورد من أفضل المكونات التي يمكنكِ استخدامها كبديل طبيعي لتونر البشرة. استخدميه يومياً على بشرة الوجه بعد غسلها مباشرةً ليساعد على قبض المسام وتطهيرها، كما يمنحك كذلك رائحة عطرية جذابة تعمل على تحسين الحالة المزاجية والشعور بالانتعاش. فضلا عن ذلك، ماء الورد من المكونات السحرية للعناية ببشرتك الجافة ليمنحها الترطيب اللازم. للبشرة الدهنية أو المختلطة، قومي بمزج ماء الورد مع خلاصة البندق البري بنسبة 3:1 ليساعد على التحكم في إفراز الزيوت الزائدة.

2- مكافحة شيخوخة البشرة

يساعد ماء الورد على مكافحة التجاعيد، خاصة في منطقة محيط العين، كما يساعد على شد الجلد وتصغير المسام الواسعة. حيث يساعد ماء الورد على ترطيب البشرة بعمق وحمايتها من التعرض للجفاف الشديد، مما يساعد على إزالة الخطوط الدقيقة والتجاعيد المبكرة.

3- تهدئة حروق الشمس

يساعد ماء الورد على تهدئة حروق الشمس والتخلص من السمرة الصيفية على بشرتك أيضاً. فقط اخلطي ملعقة صغيرة من مسحوق أوراق الريحان المجففة مع 100 مل من ماء الورد في زجاجة سبراي معقمة واستخدميها لرش البشرة بعد التعرض لأشعة الشمس. حيث يحتوي ماء الورد على خواص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تجنب احمرار البشرة وتهيجها.

4- ترطيب البشرة

يمكنكِ إضافة ماء الورد إلى كريمك المرطب اليومي ليساعد على تعزيز فوائده المرطبة للبشرة، حيث يتغلغل داخل خلايا البشرة بعمق ليساعد على ترطيبها داخلياً. أضيفي بضع قطرات من ماء الورد لمرطبك المفضل، استخدميه مرتين يومياً للحصول على أفضل النتائج. كما يساعد ذلك أيضاً على سرعة امتصاص العناصر المرطبة والحفاظ على بشرة نقية ووردية.



لتنعيم وترطيب البشرة، اخلطي ملعقة كبيرة من ماء الورد مع ملعقة صغيرة من الجليسرين وعصير الليمون. يوزع الخليط الناتج على بشرة الوجه ويترك حتى يجف تماماً لتحصلي على بشرة مشدودة وناعمة. كما يمنحك كذلك عازل طبيعي يحمي بشرتك من الجفاف والعوامل الخارجية.

5- علاج حب الشباب

نظراً لخواصه الفعّالة المضادة للبكتيريا والجراثيم، يعد ماء الورد من أفضل العلاجات الطبيعية لحب الشباب والبثور. اخلطي معلقة كبيرة من ماء الورد مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون. يوزع الخليط الناتج على أماكن البثور باستخدام قطعة من القطن واتركيها لمدة 15 دقيقة قبل أن تشطف جيداً بالماء الفاتر.



كما يمكن كذلك تحضير وصفة الطمي مع ماء الورد للعناية بالبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب. اخلطي كمية مناسبة من مسحوق الطمي مع ماء الورد وبضع قطرات من عصير الليمون. يوزع الخليط على بشرة الوجه حتى يجف تماماً، ثم يشطف بعدها بالماء البارد.

6- للتخلص من انتفاخات الجفون

احفظي ماء الورد في الثلاجة كي يساعد على إنعاش البشرة في الصباح والتخلص من الجفون المنتفخة. قومي بغمس قطعة من القطن في ماء الورد البارد، ثم ضعيها على الجفون المنتفخة لمدة 5 دقائق. يساعد ذلك على تهدئة الالتهابات وإزالة انتفاخات الجفون بفعّالية. كما يمكن استخدام ماء الورد في الصباح الباكر لإزالة آثار الإجهاد والعيون المرهقة في حالة السهر لأوقات متأخرة وعدم الحصول على القدر الكافي من النوم.

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