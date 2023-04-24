البوابة - أفضل وصف لروح مولود برج الأسد هو الأسد - ملك الغابة. عادة ما يحصل القادة الأقوياء والديناميكيون والمولودين على ما يريدون. إنهم مخلصون، أكبر من الحياة، وجذابون تمامًا، ولكن فقط حتى يحين الوقت الذي يكون فيه كل شيء على ما يرام. كل واحد منا لديه جانب مظلم، متأصل بعمق في الداخل، والذي يظهر بشكل عام على السطح عندما يتجاوز الموقف السلبي قدرة المرء على التعامل معه. لذا دعونا نلقي نظرة على الجانب المظلم من الأسد بحسب علم التنجيم.

سهولة الحصول على ما يريده الأسد يجعلهم معتدين بأنفسهم وعندما لا يحصلون على ما يرغبون فيه ، يمكن أن يكون جانبهم المظلم مخيفًا وعنيفًا وناريًا ، تمامًا مثل رمز الأسد الشرس.

ماذا تعرف عن الجانب المظلم لمولود برج الأسد ؟

الأنا القوية

يمكن أن يكون الأسد عنيدًا وصارماً. حاجتهم إلى القيام بكل شيء على طريقتهم أو لا يمكن أن يجعل من الصعب التعامل معهم للغاية. كلما أصبحوا أكثر عنادًا ، كلما أصبحوا لا يطاقون للآخرين من حولهم. يدفعهم غرورهم إلى الاعتقاد بأنهم على حق دائمًا. هذا يمكن أن يجعلهم منغلقين على الآراء أو النقد.

عدم القدرة على تجربة أشياء جديدة بسبب سلوكهم المنغلق أو الأنا القوية المتضخمة في بعض الأحيان لا تسمح لهم بأن يكونوا الشخصيات الناجحة والمغناطيسية التي ولدوا من أجلها.

الغيرة

يعاني مواليد برج الأسد من نوع غريب من الغيرة. تتسلل هذه الغيرة عندما يشعرون بنقص الانتباه من شركائهم. إنهم يعتقدون سرًا أن شركائهم بحاجة إلى إبقائهم تحت الأضواء. وهم على استعداد لفعل الشيء نفسه لهم. سواء طلبوا ذلك أم لا ، فإنهم يريدون دائمًا الاهتمام من الشخص الذي يحبونه. قلة الانتباه يمكن أن تجعلهم يشعرون بالغيرة ، وحتى الغضب لأنهم اختاروك وولاءك لهم فقط.

العنف

إذا شعر مولود الأسد أنه يجب عليه التوسل باستمرار للحصول على الاهتمام ، فإن كبريائه سيجعله يبتعد ولا يعود أبدًا. لكن قبل ذهابه، سيظهر جانبه العنيف السيئ. برج الأسد هو علامة نار ثابتة. هذا يعني أن مواليد برج الأسد أكثر عصبية من برج الحمل. إذا سيطر المزاج العنيف عليه ، يمكن أن يدمر أكثر بكثير من العلاقة. يمكن أن يحرق قلبك ويحرق كل الجسور الى العلاقة. انس طريق العودة إلى حياة الأسد بمجرد أن يقرر إقصائك. أنت إما في قلبه أو خارج أرضه. بمجرد أن تتأذى كبريائه، لن تسمع شيئًا منه مرة أخرى.

لا تأخذ الأسد كأمر مسلم به أبدًا.

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