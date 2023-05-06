البوابة - من المعروف أن برج الدلو برج هوائي مستقل يعمل دائمًا على مساعدة الآخرين. غالبًا ما يضعون احتياجات الآخرين قبل احتياجاتهم الخاصة. ولكن حتى هذا البرج الناضج له جانب شرير يصعب تحديده. تعالوا نتعرف على الجانب المظلم لمولود برج الدلو.

ماذا تعرف عن الجانب المظلم لمولود برج الدلو ؟

مولود برج الدلو طيب وشرير

1. لا يريد مشاركة الأضواء

مولود برج الدلو يشعر انه شخص فريد من نوعه. لذلك يكره أي نقاش فيه حديث عن أوجه التشابه بينه وبين شخص أخر. وقد يدفعه ذلك إلى تجنب هذا الشخص والابتعاد عن الناس بشكل عام.

2. يحب العزلة

يحب مواليد برج الدلو مساحتهم الشخصية كثيرًا ويرغبون أيضًا في العزلة من حين لآخر. هذا يريحهم. ويجدد نشاطهم ويشحذ تفكيرهم.

3. يمكن أن ينفجر من حين لآخر

لا يملك مواليد برج الدلو مزاجاً عنيفاً بشكل عام، فهم غالبًا ما يتحكمون في عواطفهم ، ولكن عندما يتم استفزازهم، يمكن أن ينفجروا. بمجرد أن يخرج جانبهم المظلم ، يمكن أن يكونوا غير متعاطفين ، وقاسيين ، ومهاجمين لفظيًا ومنفصلين تمامًا وبلا عاطفة ، مما يؤدي إلى قشعريرة الشخص الموجود في الطرف المتلقي. عندما لا يكون البروج معروفًا بمزاجه الناري ، فإن هذا النوع من السلوك يأتي بمثابة صدمة وقحة.

4. يتخلص من الناس بلا رحمة

يجدون صعوبة في ربط أنفسهم بأي شخص. يمكن أن يكونوا اقر شخص لك ثم بعد دقيقة واحدة ينفصلون تمامًا عنك. والعودة الى دائرتهم أمر صعب للغاية، حيث ستضطر للخضوع الى مجموعة من الاختبارات، ثم سيتم السماح لك بالدخول إلى دائرتهم الداخلية. يحبون استخدام رؤوسهم وليس قلوبهم. هذا يجعل أحيانًا من الصعب جدًا التواصل معهم عاطفياً. إذا لم يكن ذلك منطقيًا بالنسبة لهم ، فسوف يبتعدون. يمكن أن تكون طبيعتها المعقدة مرهقة. حبهم يأتي مع نصيبه العادل من السمية. هذا يجعلهم يبدون أكثر قتامة مما هم عليه في الواقع.

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