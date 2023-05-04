ماذا تعرف عن الجانب المظلم لمولود برج الجدي ؟

البوابة - مولود برج الجدي ما هي الأسرار التي يخفيها. الجيد، السيئ، القبيح، كلها معاً. إن الظروف وأحيانًا عدم قدرتنا على التعامل معها هو ما يغير الخير الذي بداخلنا إلى قبيح. دعونا نتعرف على كيف يظهر مولود برج الجدي في العالم المظلم وفقاً لعلم الفلك.

ماذا تعرف عن ا لجانب المظلم لمولود برج الجدي ؟

يفتقرون إلى التعاطف

مولود برج الجدي هو علامة ترابية ، يحكمها زحل. من المعروف أن كوكب زحل هو كوكب جليدي بارد وجاف ، ويرمز إلى المكاسب المادية. هذا يعطي أيضًا نوعًا معينًا من البرودة لعلامة برج الجدي. يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص ماديين وطموحين للغاية ، لدرجة أنهم يمكن أن يركزوا على جني الأموال والنجاح ، بحيث يمكن لأي شخص لا يمتثل لمعايير تفانيهم تجاه العمل أن ينفصل بلا رحمة عن الفريق. إنهم يفتقرون إلى التعاطف ولا يغفرون للأشخاص البطيئين والكسالى وغير الأكفاء. لا يمكن للجميع العمل على نفس المستوى. لكن ليس للجدي أن يفهم.

متشائم

التشاؤم سمة يمكن ربطها بسهولة بهذه الأبراج. إن عدم النجاح وعدم القدرة على أن يكونوا في المكان الذي يريدون أن يكونوا فيه على سلم النجاح يمكن أن يجعلهم متشائمين بشدة. يمكن أن يصبح هذا واضحًا لدرجة أنه قد يجعلهم متشائمين أو حتى مكتئبين. بمجرد خيبة الأمل ، تصبح مهمة للآخرين أن يكونوا قادرين على إلهامهم أو إعادتهم إلى التفاؤل.

غير متوفر عاطفياً

يجدون صعوبة في التعبير عن أنفسهم عاطفياً ، كونهم علامة تبحث باستمرار عن أسس مادية. يبدو الأمر كما لو كان لديهم جدار من حولهم وحتى أقرب المقربين لهم قد يجدون أنه من المستحيل تحطيم هذا الجدار. هم غير متاحين عاطفيا ويديرون آلاف الأميال من الضعف. يأتي الالتزام بصعوبة كبيرة بالنسبة لهم ، وبالتالي فإن الجدي هو إحدى العلامات التي تجد صعوبة في الاستقرار في الزواج. إذا كنت رومانسيًا ووقعت في حب برج الجدي ، فمن الأفضل أن تبحث عن مراعي أكثر خضرة. مولود هذا البرج ليس رومانسي. في الواقع ، عندما يتولى الجانب المظلم زمام الأمور ، فإنهم يميلون إلى التطرف. قد يكونون معك اليوم ولكنهم قد ضدك غدًا حسب ما يناسبهم أو لأنك توقفت عن التوافق مع مخططهم للأشياء.

عدم التسامح

لن يغفروا لك إذا جرحتهم. حتى لو تظاهروا ، فهم بخير ، تذكر ، أنهم في قلوبهم لن يغفروا لك لبقية حياتهم. وإذا كنت تعتقد أنه يمكنك العودة إلى طبيعتك القديمة مرة أخرى ، فعليك أن تنسى الأمر. العلاقة لن تكون هي نفسها مرة أخرى.

في الواقع ، لديهم ميل إلى الاحتفاظ بهذا الغضب بعمق ، لفترة طويلة جدًا ، وتركه ينضج في الداخل وترك هذه المشاعر تنفجر دفعة واحدة ، أكثر سمية ، وأكثر حدة. بعد كل شيء ، يحكمهم كوكب لن يوفر عليك عقابًا.

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