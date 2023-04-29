البوابة - من أكثر الأبراج غموضاً، تعالوا نتعرف على برج العقرب . تكشف المشاعر عن العديد من الجوانب المختلفة للشخصية. فهناك علامات إيجابية وعلامات سلبية، ولكن غالباً ما يخفي الأشخاص خلف الجانب المشرق من شخصيتهم جانبًا مظلمًا. وهذا أمر طبيعي. لا أحد يريد أن يرى الناس جانبه المظلم، علم الفلك سوف يساعدك على كشف هذه الاسرار واكتشاف الجوانب المظلمة لدى الأشخاص حسب برجهم الفلكي، تعالوا اليوم لنتعرف أكثر على مولود برج العقرب.

ماذا تعرف عن الجانب المظلم لمولود برج العقرب ؟

مهووس

يتميز مولود برج العقرب بالشخصية المكثفة والعميقة والمغناطيسية والصوفية، كما أنه سري للغاية. يتطلب برج العقرب الولاء الكامل من أولئك الذين يحبونهم. وهم على استعداد لمنح الحب والاهتمام مائة بالمائة لمن يحبونهم. لكن في بعض الأحيان في مسائل القلب ، تتحول هذه الحاجة إلى هوس. هذه السمة المهووسة بالملكية يمكن أن تتحول إلى عنف وتعسف وأحيانًا تدمير لمصلحتهم. في بعض الأحيان ، قد تؤدي حاجتهم للسيطرة على الآخرين إلى سلسلة من التمرد ممن يحاولون السيطرة عليهم. يؤدي هذا غالبًا إلى تشويه أو تدمير أفضل العلاقات.

انتقامي

في بعض الأحيان يمكن أن يتحول سلوكهم المهووس إلى غضب أو انتقام. إذا أغضبت برج العقرب أو جرحته ، فلا مفر من العقوبة. العقرب لن يرتاح حتى يرد الإساءة. سينتظر هذه الفرصة المناسبة ، بصمت تقريبًا وعندما تكون غير مدرك تمامًا ، ستأتيك اللدغة ، مؤلمة وسامة. كن حذرًا قبل أن تكون غير مخلص أو تكسر ثقته. إنه أمر لا يغتفر في عالم برج العقرب.

لا يحب الخسارة

عدم القدرة على تحقيق أهدافه، يمكن أن يجعل مولود برج العقرب يحترق من الداخل. حبه للتنافس وطموحه يجعله يكره الخسارة أو التخلف عن الآخرين في سباق النجاح. إما أن يهزمك في لعبتك أو أن الفشل سوف يقوده للجنون. فشلهم هو أكبر أعدائهم. لا يحبون الخسارة، وسيتذكرون الإساءة في قلوبهم الى الابد.

يمكن أن يقدم لك مولود برج العقرب الحب والعاطفة والجاذبية ولكن يمكنه أيضاً أن يقدم لك الغموض والقسوة في آن واحد. إذا كنت محظوظًا ، فسوف تنجو من جانبهم المظلم. إذا لم تكن كذلك فالله معك.

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