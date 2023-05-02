البوابة - مولود برج القوس تلك الشخصية المشرقة المليئة بالحيوية، التي تجري محادثات مبهجة ، وترفه عن مجموعة كبيرة من الأشخاص في أي حفل أو اجتماع، تقريبًا مثل المغناطيس، تملك جانباً خفياً لا يعرفه أحد !

ذكائهم الفطري وروح الدعابة المليئة بالمعرفة الحقيقية تجعلهم جذابية بالفطرة. من منا لا يحبهم؟ حسنًا ، مولود برج القوس لديهم بالتأكيد ميل إلى تكوين أكبر عدد ممكن من الأصدقاء ومثلهم من الأعداء، كل ذلك بفضل صراحتهم. مولود برج القوس إيجابي وودود للغاية، ولكن حتى أكثر الأبراج سروراً لديه جانب مظلم. تعالوا لنعرف أكثر:

ماذا تعرف عن الجانب المظلم لمولود برج القوس ؟

1. هم من كبار المفكرين

إن برج القوس حكيم وذكي ولديه عقل إبداعي وتفكير عميق ، وهذا شيء جيد. لكن في بعض الأحيان يفرطون في التفكير في المواقف ، ويركزون على التفاصيل الدقيقة ويفقدون التركيز على الصورة الكبيرة. هذا الاتجاه نفسه لا يسمح لهم بأخذ الأشياء في ظاهرها والتي يمكن أن تضر بوقتهم وطاقتهم. حاجتهم إلى تحليل سلوك الناس وأفعالهم تقودهم إلى الإفراط في التفكير. وبالتالي ، يفقدون التركيز على أهدافهم المباشرة. هذا يؤدي إلى إجهاد غير ضروري وغير مرغوب فيه. قد يزعمون أنهم لا يهتمون بآراء الآخرين ، لكنهم يفعلون ذلك.

2. يشعرون الآخرين بالنقص

إنهم يعتبرون أنفسهم متفوقين على الآخرين ويميلون إلى النظر بازدراء إلى أولئك الذين لا يتناسبون مع ذكائهم أو ذكائهم. هذا يمكن أن يجعلهم يظهرون في بعض الأحيان على أنهم نرجسيون. يفضلون أن يكونوا بمعزل عن الانغماس في المزاح السهل مع الأقل معرفة وهذا يصورهم أحيانًا على أنهم معتدون بأنفسهم. ويمكن أن يكون أصحاب احكام مسبقة وهذا يشكل مزيجاً قاتلاً.

3. إنهم فضوليون "للغاية"

إنهم فضوليون. هل سمعت عن الفضول الذي قتل القط؟ هذا هو مولود برج القوس. طبيعتهم الفضولية ستدفعهم لطرح الأسئلة الأكثر إحراجًا. أضف إلى ذلك ، تصرفاتهم الصريحة والفظة ، يمكن أن تسبب الإحراج وتخلق بيئة غير مريحة دون أن تدرك كيف يمكن أن تجعل الآخرين يشعرون. إنهم مهتمون بإطعام فضولهم هذا.

4. يكسرون القلوب بسهولة

يمكن أن يكسر مولود برج القوس القلوب بسهولة. من السهل الوقوع في حب تلك الشخصية الشمبانية السعيدة. وفي المقابل ، يمكن أن بغرموا به أيضًا. إنهم يثقون بمزاجهم مع انحناء ذهني إيجابي. لكن عدم القدرة على الالتزام أو التقييد والرغبة في المغامرة ، والحرية ، والتحرر من الروح ، يمكن أن تجعلهم يبتعدون حتى عن أكثر العلاقات جدية. في وقت لاحق قد يبكون الأنهار على وسادتهم ، لكن الذي ابتعدوا عنه لن يعرفوا أبدًا. مندفعون وشغوفون بالإثارة والمغامرة ، يمكنهم اتخاذ القرارات بشكل عفوي دون التفكير في العواقب. لكن هذا النوع المجنون من حظ القوس ، يدفعهم إلى علاقة أخرى بنفس السرعة. وقبل أن تعرف ذلك ، سوف يتفوقون في الحب. مرة أخرى. لكن هذه المرة ، ليس معك.

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