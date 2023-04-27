البوابة - يكره مواليد برج الميزان المفعمون بالحيوية القيود ويحبون الطبيعة حيث يمكنهم السماح لأنفسهم بالتدفق بانسجام ، وموازنة انفسهم بعناية ، والاستمتاع بالحياة المرفهة. لكن الحقيقة هي أننا هنا لنكون مع بعضنا البعض. وهذا يجعلنا نريد التفكير في من نهتم بهم. يمكن أن يكون مواليد برج الميزان مفيدين للغاية وموجودين إذا كنت بحاجة إليها. يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير ولكن بعد ذلك من ليس لديه جانب سلبي؟ دعونا نستكشف الظلام المحيط ببرج الميزان بحسب علم التنجيم.

ماذا تعرف عن الجانب المظلم لمولود برج الميزان ؟

صفات شخصية برج الميزان التي لا يعرفها أحد

1. متلاعب للغاية

يحب مواليد برج الميزان السلام والجمال، ولحاجتهم الخاصة إلى أن يكونوا في حالة متوازنة تمامًا، فإنهم يكرهون المواجهات. لكن إذا حدثت مواجهات ، فستظهر جوانبها المظلمة. يمكن أن يكونوا متلاعبين للغاية في قلب الموازين لصالحهم. لن يتوقفوا حتى يثبتوا أنهم على حق، بأي وسيلة.

يجب أن يفوزوا حتى لو كان ذلك يعني التلاعب أو الصراخ أو القتال أو الإيذاء. بمجرد أن يفوزوا، سوف يظهرون جانبهم الطاهر وابتسامتهم المثالية كما لو لم يحدث شيء على الإطلاق. ربما تمر معظم الأبراج الأخرى بليلة عاصفة، ولكن ليس برج الميزان. بالنسبة لهم ، تمت استعادة النظام وانتهت الفوضى.

2. الانفصال العاطفي

يمكنهم فصل أنفسهم عاطفيا بسرعة كبيرة. لن يساورهم أي قلق بشأن إنهاء العلاقة التي توقفت عن خدمتهم وسوف ينتقلون إلى العلاقة التالية دون شعور بالذنب من العلاقة السابقة. يمكن أن يكون هذا مؤلمًا للشخص الأخر الذي يبقى متمسكًا بالأمل ، في انتظار عودته. ولكن للأسف بمجرد أن يقرر، فإن الميزان الحقيقي لن يعود. خاصة عندما يجد شيئًا أكثر إثارة وتألقًا.

3. فوقي ومادي

يمكن أن يكون برج الميزان سطحياً ومادياً. فالمال أمر بالغ الأهمية لبرج الميزان الذي يحكمهم كوكب الزهرة، كوكب الفخامة والجمال ، وحب الحياة الجيدة ، وتصور المنزل المثالي. ولكن خلف الأبواب المغلقة، قد يقودون حياة أكثر فوضى، لكن هذه الخاصية السطحية تدفعهم غالبًا لتصوير عالم مثالي للغرباء.

4. ملك الأحكام المسبقة

إذا كنت لا تعرف ذلك بعد، فهم يحكمون عليك باستمرار، على مظهرك، شخصيتك، أسلوب كلامك. وبالنسبة لهم ، يعتمد هذا الحكم على طريقة ارتدائك للملابس وربما العلامات التجارية التي ترتديها. لذا ، إذا كنت تبحث عن محادثات عميقة وولاء شديد ، وإذا كنت تعتقد أن الجمال ليس في الوجه بل هو نور في القلب ، فإن الميزان ليس لك.

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