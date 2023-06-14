يجب على المرأة التي عزمت على حج بيت الله الحرام أن تتخذ الاحتياط في شأن الدورة الشهرية، فالجهد الذي تقوم به في التحضير للسفر والتقلبّات الجوية قد تؤثر على موعد الدورة الشهرية بالتقديم أو التأخير، وفي حال تعرّضت لهذا الأمر يجب عليها القيام بما يلي:

ماذا تفعل المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية في الحج؟

إذا مرت المرأة الحائض على الميقات "هي الأماكن التي حددها رسول الله محمد لمن أراد ان يحرم للحج والعمرة" وهي تريد الحج أو العمرة وجب عليها أن تحرم من الميقات ولا يجوز لها تأخير الإحرام حتى تصل إلى مكَّة المكرمة وتطهر.

يجب أن لا تطوف ولا تصلي، فالحائض والنفساء لا تصليان، لكن حجهما صحيح.

يجب أن تبقى على إحرامها، ولا بأس أن تغيِّر ملابسها.

إذا جاءتها الدورة الشهرية وهي في منى أو قبل الصعود إلى منى أو قبل الصعود إلى عرفات فإنَّها تمشي مع الناس وتفعل ما يفعله الحجاج من الذهاب إلى منى وإلى عرفات.

لو حاضت قبل عرفات وهي في الطريق بعد الإحرام يجب أن تكمل حجها مع الناس، لكن يجب أن لا تطوف وتبقى في مكَّة المكرمة.

يفضل أن تقرأ القرآن الكريم عن ظهر قلب، من دون المصحف في مكَّة وفي عرفات وفي كل مكان، لكن يجب أن لا تصلي ولا تطوف حتى تطهر كما هو معلوم.

التسبيح والذكر والدعاء في جبل عرفات ثم الانصراف إلى مزدلفة وتبقى في مزدلفة مع الناس من أجل أن تذكر الله وتعظمه وتدعو ثم تنصرف مع الناس إلى منى ثم ترمي الجمار معهم.

إذا رمت المرأة الحائض الجمار وقصرت شعرها حلت التحلل الأول، حيث تحل من إحرامها، فيباح لها الطيب، وقص أظفارها وشعرها، ولبس البرقع ونحوه.

إذا تطهرت يجب ان تطوف وتسعى ويتم حجها ويحصل لها التحلل الأخير، بعدها يباح لها بقيَّة المحظورات.

هل يجوز للمراة الحائض الطواف بالكعبة؟

لا يشترط في الإحرام والسعي الطهارةُ من الحيض، غير أن المرأة الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت حتى تطهر .

ماذا تفعل المرأة إذا حاضت في العمرة؟

إذا مرت المرأة الحائض على الميقات وهي تريد الحج أو العمرة يجب عليها أن تحرم من الميقات ولا يجوز لها تأخير الإحرام حتى تصل إلى مكة وتطهر، حيث دلت السنة وإجماع العلماء على أن الحيض لا ينافي الإحرام أبدًا ، تحرم المرأة وهي حائض ثم لا تؤدي العمرة حتى تطهر وتغتسل.

هل يجوز أن تحرم المرأة وهي حائض؟

الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام، فيجوز أن تحرمي بالعمرة وأنت حائض، ويستحب لك عند الإحرام أن تشترطي.

حكم نزول الدم في الحج

شرط النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة الحائض ألا تطوف بالبيت، وألا تدخل المسجد الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري".

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