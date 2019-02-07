7 معايير جمالية في المرأة يتفق عليها جميع الرجال

الرجل يستطيع أن يلمس إذا ما كان جمال المرأة طبيعيا أم مزيفة

بداية نود التأكيد على أمر هام وهو عدم خضوع معايير جمال المرأة للثبات، إذ تختلف معايير الجمال من إمرأة إلى أخرى وكذلك يختلف الأمر بالنسبة للرجل، فالجمال الذي يفضله رجل ما قد يعزف عنه آخر.

والآن فما هي أهم معايير الجمال التي قد تشترك فيها أذواق الرجال عند الحكم على إمرأة ما ؟



•الجمال الطبيعي البعيد عن التصنع

بمعنى أن الرجل يستطيع أن يلمس إذا ما كان جمال المرأة طبيعيا أم خضع لبعض الإضافات المزيفة، لأن الجمال الطبيعي دائم أما الصناعي فهو زائف ولن يبقى طويلا، لذا نجد الرجال يبحثون عن المرأة جميلة الملامح صاحبة الطلة الأخاذة، لذا ينجذب الرجل للمرأة التي تتزين بماكياج هادئ لا يتنافى وملامحها الهادئة.



•الشعر الطويل

يعشقه نسبة كبيرة من الرجال، فهو علامة صبا وشباب دائم ومتجدد، وقد أثبت الدراسات أن صاحبات الشعر الطويل يحظين بجاذبية خاصة تأسر قلوب الرجال في عنوان الأنوثة والشباب و الخصوبة.



•الإبتسامة

يفضل الرجال جميعا المرأة التي تملك إبتسامة ساحرة وصحية، فهي دلالة مرح وخفة ظل.



•الصوت الناعم

يتفق كل الرجال على أن الصوت الناعم عنوان الأنوثة والرقة، وهو من الأمور الهامة التي لا يمكن أن يغفل عنها الرجل عند الحكم على جمال المرأة، لما للصوت الناعم الرفيع من أثر كبير في أسر نفس الرجل وتحريك مشاعره.



•العيون الواسعة

معيار هام وقوي يحدد جمال المرأة، فصاحبة العيون الواسعة تحظى بإعجاب الرجال لأن جمال العيون عامل عام ومؤثر في إنجذاب الرجل للمرأة، وقد يكون أول ما يلتفت إليه الرجل في المرأة.



•العنق الطويل

علامة جمال أساسية تضيف إلى المرأة الكثير من الجاذبية، يبحث عنها الرجال لما تضفيها على المرأة من لمسات ساحرة تضيف الكثير إلى أنوثتها.



•الرشاقة

وهي لا تعني النحافة فأغلب الرجال يفضلون المرأة معتدلة الوزن التي تتمتع بخفة ورشاقة ملحوظة، فلا يميل إلى النحيفة أو السمينة.



وهنا تجب الإشارة إلى أنه ليس بالضرورة أن تتوافر جميع المعايير السابقة لدى إمرأة واحدة، فقد تملك المرأة واحدة أو أثنين منهما تأسر بها قلب الرجل، والأمر هنا يتوقف على ذوق كل رجل وعلى الصفات التي إستطاعت تحريك مشاعره.

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