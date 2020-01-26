ماذا يحب رجل الدلو في المرأة؟ وكيف تثيرين اهتمامه!

رجل برج الدلو هو شخص ليبرالي، مستقل، ودائم السعي لجعل العالم مكان أفضل. يتبنى الكثير من القضايا الإنسانية وهو من الشخصيات اللاتي يحملن رؤية للمستقبل. كما أنه عبقري ويستمتع بإيجاد الأفكار الجديدة والحديثة، ويمكن أن نضيف مبدع إلى صفاته الشخصية. هذا الأمر يجعله من الشخصيات المثيرة للاهتمام.

رجل الدلو شخصية اجتماعية ومحط إعجاب الكثيرين، يحب السفر ويؤمن بالحريات ويسعى لاكتشاف الخبرات والتجارب الجديدة.

ماذا يحب رجل الدلو في المرأة؟

1- اهتمامها بالنظافة:

رجل الدلو من أكثر الرجال هوساً بالنظافة ومن الأشياء التي قد تلفت انتباهه في المرأة اهتمامها بالنظافة ابتداءاً من اهتمامها بنظافة ملابسها وأغراضها الشخصية ووصولاً إلى نظافة كل زوايا بيتها ويجد بأنها المرأة التي سوف يشعر بالراحة بالعيش معها.

2- قوة إرادتها :

إعجابه كبير جداً بالمرأة التي تمتلك إرادة لا تقهر، يشعر بوجودها بقدرته على السعي خلف أحلامه وتحقيقها ويراها شريكة حياة لا يمكن التخلي عنها ولا يوجد من يشبهها .

3- صفاء قلبها:

يميل رجل الدلو للمرأة التي تتمتع بالنقاء الداخلي، والتي لا تحمل بداخلها ذرة حقد على أحد، ويشعر بأنها تشاركه بهذه الصفة المحببة، وكذلك يشعر بالطمأنينة على مستقبله برفقتها، إذ أن من المعروف عن رجل الدلو بأنه كثير الأخطاء، وسريع الغضب، وهذا ما قد يسبب له الكثير من المشاكل مع من حوله، ولكن بالتأكيد ليس مع المرأة طيبة القلب إذ أنها ستكون أكثر صفحاً وتسامحاً.

4- ثقتها به:

يثق رجل الدلو بشريكته ثقة كبيرة جداً، وبالتالي فهو يطلب منها المقدار نفسه من الثقة، ويكره غيرتها الغير مبررة، حيث تثير بداخله هذه الغيرة إحساساً بعدم ثقتها بتصرفاته، وتعطيه شعوراً بأنه مقيد وعليه أن يفكر جيداً قبل أن يتصرف أي تصرف مهما كان صغيراً أو كبيراً وخاصةً في حضورها.

5- غموضها:

يميل رجل الدلو إلى المرأة الغامضة والتي تجبره على قضاءمعظم وقته وهو يحاول فهم مقصدها من أفعالها غير الواضحة، ويشعر كذلك بالتميز إذا شعر بأنه استحوذ على قلبها واستطاع فهم أفكارها الغامضة.

6- صدقها:

يعشق رجل الدلو المرأة التي تتمسك بصفة الصدق مهما واجهتها من مواقف ويرى بأن المرأة الغير صادقة لا تستحق أن تكون شريكة ولا تستحق أن يعطيها ثقته الكاملة وإذا ما اكتشف كذب شريكته في أحد المواقف فسرعان ما سينسى كل مواقفها الحسنة، وينقلب رجلاً اخر لا تعرفه أبداً ولا يجد صعوبة في إبعادها من حياته لقناعته التامة بانها ليست جديرة بأن تكون شريكته.

7- لجوئها إليه:

يشعر رجل الدلو بأهميته في حياة المرأة التي سرعان ما تلجأ إليه في جميع مواقف حياتها، ويرى بأن لجوئها إليه وطلب استشارته هو أكبر دليل على ثقتها الكبيرة به .

8- ثقافتها:

ينجذب رجل الدلو لتلك المرأة التي تفاجئه بكم المعلومات الهائل التي تعرفه، والتي تناقشه في شتى المجالات و بأسلوب مميز، والتي تهتم بإثراء ثقافتها أكثر بكثير من إهتمامها بجمالها وأناقتها حيث يراها المرأة الفريدة من نوعها في عالم النساء .

كيف تثيرين اهتمام رجل الدلو؟

1- كوني صديقته في البداية.

2- ابدي إعجبابك بأفكاره المبدعة وجانبه الإنساني.

3- حاولي خوض مناقشات ممتعة معه.

4- لا تشعريه بالتقيد فرجل الدلو يقدر الحريات والاستقلالية.

5- المرح والفكاهة مهمان جدا بالنسبة لرجل الدلو، فاصنعي ذكريات مرحة عديدة معه.

6- فاجئيه من حين لآخر.

7- كوني له كالكتاب المفتوح واعطيه الفرصة لاكتشاف ما يدور بعقلك.