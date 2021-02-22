ماذا يريد الرجال من النساء؟

يكاد يكون من المستحيل معرفة ما يفكر فيه الرجال. فهم لديهم تفضيلات معينة حول كيف يجب أن يكون شكل شريكتهم المستقبلية، وهو امر تفشل النساء في فهمه...

طبيب البوابة: لماذا لا تستمتع النساء بالجنس مثل الرجال؟

في بعض الأحيان ، بغض النظر عما تفعله المرأة ، قد لا يرضى الرجل أبدًا. لذلك ، جمعنا بعض الإجابات الصادقة من الرجال وتوصلنا إلى قائمة بالأشياء التي يبحثون عنها في المرأة:

الجمال أم العقل

حتى لو كان البعض يقول بأن العقل والقلب هو ما يريدونه جميعًا في المرأة، داخليًا، الأمر مختلف. يعتمد الرجال على عيونهم كثيرًا ولذا فهم يبحثون حقًا عن امرأة جميلة أنيقة وممتعة ومدهشة. في بعض الأحيان يفضلون المظهر على الصفات الجيدة التي يمكن أن تكون ضارة جدًا بشخصيتهم. لكن العقول هي أيضًا خانة اختيار رئيسية في القائمة للجميع!

الاستقلالية جذابة

يكره الرجال بشدة النساء المتعلقات ويهدفون إلى الابتعاد عنهن قدر الإمكان. ليست مفاجأة ، لكن الرجال يميلون إلى التركيز على النساء المستقلات والاكتفاء الذاتي. على عكس الاعتقاد بأن الرجال يريدون أن يكونوا الرؤساء في المنزل ، فإن ما يريدون هو مشاركة المنزل مع شخص يمكنه دعم العلاقة والمساهمة فيها بكل طريقة ممكنة.

قراءة العقل أو التخمين

يكره الرجال الاضطرار إلى تخمين سبب غضب أو إحباط المرأة. حتى لو بدت الأمور واضحة ، فإنهم يفضلون إجراء محادثة مفتوحة وصادقة مع صديقاتهم. التواصل الشفاف هو ما تتطلبه كل علاقة لتعمل بشكل صحيح دون أي سوء فهم. لذا ، من الأفضل أن تخبر رجلك فقط أنه لا يفكر كثيرًا.

أن تكون طفلًا لطيف حقًا

يحب الرجال أن يعودوا اطفالاً، ولكن فقط عندما لا ينظر أحد. إنهم يحبون أن يشعروا بالحاجة والتقدير. عندما تربت على رؤوسهم بعد يوم عمل مرهق يمكنك رؤية سعادتهم. كل ما يحتاجه الرجال في بعض الأحيان هو القبلات العشوائية أو أفعال الحب.

الملابس المثيرة غير المبالغ فيها

صحيح أن الرجال يفضلون التواجد حول النساء التي يشعرن معهن بالراحة. سواء كان ذلك في البيت أو في المطعم. ولكن سيحبك الرجل أكثر إذا كنت تهتمين بمظهر أنيق ومذهل، يمل الرجال من الأزياء التقليدية والتكرار .

قلب قاس ودافئ

يريد الرجل امرأة ذات شخصية صارمة وفي نفس الوقت عطوفة ولطيفة مع المحيطين بها. تذكري أن الرجل يريد دائمًا امرأة يمكنه التباهي بها أمام أصدقائه.

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