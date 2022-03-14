ماذا يعني البيت المتجه للغرب في فنغ شوي؟ فنغ شوي هي طريقة تم تطويرها في الصين القديمة للبحث في كيفية تفاعلنا مع المساحات من حولنا. يدرك ممارسو فنغ شوي أن منازلنا هي انعكاسات لنا ، والعكس صحيح. من خلال إجراء تغييرات في المنازل ، يمكننا تحويل تدفق qi أو الطاقة ، لنكون أكثر دعمًا لأهدافنا ونوايانا.

هناك العديد من الأدوات التي نستخدمها في فنغ شوي لتقييم تدفق تشي في المساحات. تتمثل إحدى طرق فهم تدفق الطاقة هذا في النظر إلى اتجاهات البوصلة المغناطيسية لبعض جوانب المنزل. بينما لا تستخدم جميع مدارس فنغ شوي اتجاهات البوصلة ، إلا أن بعض المدارس المعروفة مثل المدارس الكلاسيكية والبوصلة تأخذ ذلك في الاعتبار.

ماذا يعني البيت المتجه للغرب في فنغ شوي؟

ابحث عن اتجاه منزلك

للعثور على اتجاه منزلك، ستحتاج إلى بوصلة. يستخدم ممارسو فنغ شوي بوصلة خاصة تسمى luo pan ، ولكن يمكنك استخدام بوصلة قياسية أو حتى تطبيق البوصلة على هاتفك الذكي. قف في الباب الأمامي لمنزلك المواجه للخارج ، وتحقق من البوصلة لمعرفة الاتجاه الذي تواجهه. هذا هو الاتجاه المواجه لمنزلك بشكل عام.

إذا كان هذا شيئًا تهتم به حقًا ، فإننا نوصي بالعمل مع خبير فنغ شوي. هناك عوامل إضافية يمكن أن تغير اتجاه منزلك ، وسيتمكن الممارس المدرب من إعطائك معلومات أكثر اكتمالا ودقة.

ماذا يعني البيت المتجه للغرب في فنغ شوي؟

ماذا يعني البيت المواجه للغرب في فنغ شوي؟

في فنغ شوي ، نعمل مع شيء يسمى باغوا. الباغوا عبارة عن ماندالا بها ثمانية مناطق حول المركز ، وتمثل كل منطقة جانبًا معينًا من الحياة. إذا كنت تعمل مع خبير فنغ شوي ، فمن المحتمل أن يضع خارطة الباغوا على مخطط البيت لاكتساب نظرة ثاقبة لما قد يحدث في منزلك وحياتك.

تحتوي كل منطقة في الباغوا على العديد من طبقات الأهمية بالإضافة إلى ارتباطها بمنطقة الحياة. على سبيل المثال ، ترتبط كل منطقة أيضًا بلون وأحد العناصر الخمسة واتجاه مغناطيسي. يرتبط الاتجاه الغربي بمنطقة خريطة باغوا المسماة Dui ـ تُعرف أيضًا باسم الإكمال أو الأطفال ، وهي مرتبطة بإنهاء المشاريع وكذلك الأطفال والنسل. يرتبط هذا القسم من باغوا بالعنصر المعدني واللون الأبيض.

ماذا يعني البيت المتجه للغرب في فنغ شوي؟

كيفية تنشيط طاقة المنزل المواجه للغرب؟

يمكنك تنشيط طاقة المنزل المواجه للغرب عن طريق إجراء بعض التغييرات في القطاع الغربي من منزلك. ومن ضمنها:

1.ألوان العناصر المعدنية والأرضية

تتمثل إحدى طرق تحسين القطاع الغربي في منزلك في إضافة ألوان العناصر المعدنية أو الأرضية. يتوافق كل عنصر من العناصر الخمسة التي نعمل معها في فنغ شوي مع ألوان معينة ، وتعد إضافة ألوان عنصر ما إلى منزلك عن قصد إحدى الطرق لجذب المزيد من طاقة هذا العنصر إلى حياتك.

نظرًا لأن الاتجاه الغربي متصل بالعنصر المعدني ، يمكنك إضافة ألوان العناصر المعدنية هنا لتنشيط هذا الجزء من منزلك. ألوان العناصر المعدنية هي الأبيض والرمادي والمعدني. يمكنك أيضًا إضافة ألوان عنصر الأرض لأن العناصر الخمسة تعمل معًا كدورة إبداعية ، والأرض هي العنصر الذي يغذي المعدن ويدعمه. درجات اللون الأصفر والبني والترابي كلها تعبيرات عن الأرض.

هناك العديد من الطرق المختلفة لدمج هذه الألوان في ديكور منزلك. يعد طلاء بابك الأمامي طريقة قوية لتغيير نظام qi ، لأن بابك الأمامي يمثل كيف تأتيك الطاقة والفرص. هذه واحدة من أهم مناطق المنزل من منظور فنغ شوي. يمكنك أيضًا إضافة ألوان معدنية أو عناصر أرضية مثل سجادة ترحيب أو قطعة أثاث أو نباتات ذات أزهار بيضاء أو صفراء.

2.تعزيز الاتجاه الغربي بالعنصر المعدني

بالإضافة إلى اللون ، هناك طرق أخرى يمكنك من خلالها إدخال العنصر المعدني إلى القطاع الغربي من منزلك. يرتبط المعدن بالأشكال الدائرية، لذا ابحث عن طرق لدمج الدوائر في هذه المنطقة. قد ترغب في محاولة إضافة طاولة جانبية مستديرة أو سجادة منقوشة تتضمن أشكالًا دائرية. يمكنك أيضًا إضافة عناصر مصنوعة بالفعل من المعدن ، مثل تركيبات الإضاءة أو إطار الصورة أو المنحوتات الزخرفية.

3.تعزيز الاتجاه الغربي بعنصر الأرض

وبالمثل ، هناك طرق يمكنك من خلالها إدخال عنصر الأرض في القطاع الغربي من منزلك من خلال الشكل والمواد. الأرض متصلة بأشكال مربعة ومستطيلة ، لذا يمكنك إضافة المزيد من عنصر الأرض من خلال أشياء مثل الأثاث المستطيل أو العمل الفني أو الوسائد.

4.تعزيز الاتجاه الغربي بالخزف

هناك طريقة أخرى شائعة لإدخال عنصر الأرض وهي الأحجار الطبيعية أو البلورات. هذه تجسد طاقة الأرض لأنها تأتي من الأرض. ينطبق هذا أيضًا على الأواني الفخارية ، لذلك قد ترغب في البحث عن مزهرية أو طبق خزفي تحبه لتعزيز القطاع الغربي من منزلك.

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