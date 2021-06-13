نصائح لديكور المنزل يجب معرفتها قبل بلوغ سن الثلاثين

عندما نبلغ سن الثلاثين، تتغير أمور كثيرة في حياتنا مثل التفضيلات والاعجابات والأحلام والطموحات، وعندما يتعلق الأمر بمنزل الأحلام، يكون الأمر مختلفًا تمامًا.

البعض في هذه الفترة يرفض التخلي عن الأثاث القديم واستبداله بالجديد، وقد يكون من المفيد ذلك، معرفة النصائح لتزيين منزل الأحلام بأفضل الملحقات والديكورات الممكنة.. وفيما يلي بعض النصائح المتعلقة بالديكور يجب أن تعرفيها قبل بلوغ سن الثلاثين:

الأثاث القديم

تعتبر القطع القديمة صالحة لكل زمان، وتمنح عناصر ديكور المنزل العتيق منزلك الدفء وتمنحكِ شعورًا بالحنين.

المرايا

تعطي المرايا الكبيرة مظهرًا مختلفًا تمامًا للمنزل، فهي تقوم بتوسيع الغرفة وتسمح بدخول المزيد من الضوء.

السجاجيد

قبل شراء سجادة، حددي المقاسات الدقيقة مع مسافة الطاولة المركزية بحيث لا تكون كبيرة جدًا ولا صغيرة جدًا.

نوع الأثاث

اختاري المواد الطبيعية مثل الخشب أو الرخام في تصميم الأثاث، فهي لن تبلى في المستقبل القريب.

ترتيب الأثاث

لا تزحمي منزلك بالقطع الكبيرة و حددي العناصر الصغيرة التي يمكن استخدامها لمساحات التخزين أيضًا، وتعطي عناصر الديكور الأصغر جمالًا أفضل بكثير من الكثير من العناصر الكبيرة.

ألوان الديكور

عند طلاء الجدران بلون محايد، فيجب ملاحظة ما إذا كانت ستبدو عملية أم لا، وبدلا من ذلك، يمكن مزج بعض الألوان الداكنة أو الجريئة لإضفاء بعض التباين للجدران.

تعليق التابلوهات

قومي بتعليق الصور والتابلوهات دائمًا على مستوى العين وبعيدًا عن بعضها.

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