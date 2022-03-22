ماذا يعني اللون الأخضر في فنغ شوي؟ اللون هو طريقة بسيطة ويمكن الوصول إليها لبدء تطبيق مبادئ فنغ شوي على منزلك. هناك العديد من الطرق المختلفة للعمل مع اللون وفنغ شوي، ولكل لون طبقات عديدة من الاتصال والمعنى. يمكن أن يمثل اللون نوعًا معينًا من تشي أو الطاقة ، من أحد أنظمة الطاقة العديدة في فنغ شوي.

على سبيل المثال ، كل عنصر من العناصر الخمسة التي نعمل بها في فنغ شوي متصل بألوان مختلفة. يمكنك أيضًا استخدام الألوان في منطقة معينة من المنزل باستخدام فنغ شوي باغوا. عندما تضيف لونًا إلى منزلك لسبب مرتبط بفنغ شوي ، فمن المهم أن يكون لديك نية محددة في الاعتبار حول الطريقة التي تريد أن يدعمك هذا اللون بها.

ماذا يعني اللون الأخضر في فنغ شوي؟

ما الذي يمثله اللون الأخضر في فنغ شوي؟

أحد أنظمة الطاقة التي نعمل بها في فنغ شوي هو العناصر الخمسة ، والتي تأتي من التاوية. يتعرف نظام العناصر الخمسة على خمسة أنواع مختلفة من الطاقة ، ولكل منها خصائص وخصائص مختلفة. في فنغ شوي ، غالبًا ما ننظر إلى هذه العناصر المختلفة بهدف خلق المزيد من الانسجام والتوازن في منزل وحياة شخص ما. هذه الأنواع الخمسة من الطاقة ، والمعروفة باسم النار والأرض والمعادن والماء والخشب ، يتم تمثيلها أيضًا بألوان محددة. يرتبط اللون الأخضر بالعنصر الخشبي ، والذي يدور حول الرحمة والمرونة والشفاء والنمو.

ماذا يعني اللون الأخضر في فنغ شوي؟

5 طرق سهلة لإنشاء فنغ شوي جيد في منزلك

في فنغ شوي ، نستخدم شيئًا يسمى خريطة فنغ شوي باغوا. تعتبر Bagua واحدة من العديد من أدوات فنغ شوي التي يمكن للمرء استخدامها للنظر في كيفية توافق حياتنا مع منازلنا. في نظام باغوا ، اللون الأخضر هو لون منطقة فنغ شوي باغوا المرتبطة بالعائلة. يشار إلى هذه المنطقة باسم منطقة العائلة. تمثل منطقة العائلة هذه أيضًا بدايات جديدة وارتباطنا بالطبيعة. يستدعي اللون الأخضر طاقة فصل الربيع والبدايات الجديدة ، مثل قطعة عشب جديدة تندفع عبر التربة. من خلال جلب اللون الأخضر إلى مساحة ما ، فأنت تتواصل مع الطاقة الخضراء والحيوية للعشب والأشجار والطبيعة بشكل عام.

ماذا يعني اللون الأخضر في فنغ شوي؟

كيفية استخدام اللون الأخضر

عندما تضيف لونًا معينًا مع وضع فنغ شوي في الاعتبار ، يمكن لهذا اللون أن يفعل الكثير إلى جانب جعل المساحة تبدو بطريقة مميزة. عندما تقوم بتطبيق اللون الأخضر على منزلك بقصد جلب نوع معين من الطاقة لدعمك ، يمكن أن يأخذ الديكور الخاص بك إلى المستوى التالي. يمكن أن يكون اللون الأخضر مفيدًا بشكل خاص إذا كانت نواياك هي دعوة المزيد من المرونة والرحمة أو تحسين الانسجام الأسري أو بدء شيء جديد أو إلهام الأفكار الجديدة والإبداع.

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها إحضار اللون الأخضر إلى منزلك باستخدام الطلاء والأثاث والأعمال الفنية والمنسوجات وعناصر الديكور الأخرى. عندما تقرر كيفية دمج اللون الأخضر في مساحتك ، فكر في اختيار ظل من اللون الأخضر يتوافق مع نيتك ونوع الطاقة التي تريد زراعتها. اختر لونًا أخضرًا واضحًا وواضحًا إذا كنت ترغب في زراعة عنصر الخشب الراقي qi. لدعوة المزيد من الشفاء والطاقة المهدئة، ابحث عن اللون الأخضر المزرق الناعم. إذا كنت تشعر بأنك عالق وبحاجة إلى تعزيز الطاقة ، فجرّب غابة خضراء عميقة. لتحفيز الإبداع ، أضف لونًا أخضر أكثر إشراقًا مع درجات تحتية صفراء.

ماذا يعني اللون الأخضر في فنغ شوي؟

النباتات الخضراء

تعتبر النباتات المنزلية طريقة رائعة لجلب اللون الأخضر إلى منزلك دون طلاء أي شيء. إنها تجسد عنصر الخشب ، ونموها التصاعدي هو استعارة قوية. تتطلب النباتات أيضًا عناية واهتمامًا ، ويمكنها أن تعلمنا العديد من الدروس القيمة حول اللطف والرحمة ورعاية الكائنات الحية الأخرى.

بشكل عام ، من الأفضل اختيار نبات ذو أوراق ناعمة مستديرة عند إضافته إلى منزلك كتعديل فنغ شوي. تأكد أيضًا من الانتباه إلى متطلبات الضوء والماء والرطوبة لمصنعك الجديد ، بحيث يمكنك وضعه في منطقة من منزلك حيث يمكن أن تزدهر حقًا.

ماذا يعني اللون الأخضر في فنغ شوي؟

ارتداء اللون الأخضر

فنغ شوي ليس فقط لمنزلك! هناك العديد من الطرق للعمل مع فنغ شوي واللون خارج مساحة غرفة المعيشة . على سبيل المثال ، يمكنك إضافة اللون الأخضر إلى خزانة الملابس. عندما تشعر بقليل من عدم الإلهام أو الطاقة المنخفضة ، حاول ارتداء شيء أخضر ، مثل قميص أو وشاح أو حتى مجوهرات بأحجار خضراء مثل اليشم.

ماذا يعني اللون الأخضر في فنغ شوي؟

استخدم الأخضر في منطقة العائلة

إذا كنت تريد زبادة الانسجام إلى عائلتك ، يمكنك إضافة اللون الأخضر إلى منطقة العائلة في باغوا. للعثور على موضع زين، قف في المدخل الرئيسي لمنزلك المواجه للداخل. تخيل شبكة ثلاثية ممتدة عبر منزلك بالكامل. القسم الأيسر الأوسط هو منطقة العائلة. يمكنك أيضًا استخدام هذه العملية نفسها في أي غرفة من منزلك ، مثل غرفة نومك: قف عند مدخل الغرفة المواجه للداخل ، وابحث عن القسم الأيسر الأوسط من الغرفة. حدد نية حول الانسجام الأسري ، وقم بتنشيط هذه النية عن طريق إضافة ثلاث نباتات خضراء جديدة إلى منطقة العائلة في منزلك.

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