ماذا يعني ان يكون لون دورتي الشهرية بنيًا؟

تشعر الفتيات عادة بالخوف عند أي تغيير يطرأ على الدورة الشهرية سواء في غزارتها أو عدد الأيام أو تغير موعدها ولونها، وعادة ما يشير أي تغيير في الدورة لوجود مشكلة أو سبب نفسي.

اللون البني في الدورة ماذا يعني؟

قد تلاحظ الفتاة عادة أن الدورة الشهرية اختلف لونها وأصبح بنيًا سواء في بدايتها او نهايتها وهنا قد تشعر الفتاة بالقلق وتتساءل عن السبب وراء ذلك.

إلا أنه لا يوجد أي سبب للقلق فاللون البني في بداية الدورة قد يشير إلى دماء قديمة من الدورة السابقة لم بقيت في الجسم وتعرضت للأكسدة وهي دماء فاسدة يخرجها جسمك قبل بدء دورتك الجديدة.

أما في حال ملاحظة دم بني اللون في نهاية الدورة فهو أيضًا اشارة للدماء تأكسدت من نفس الدورة ودليل على انتهائها ولا داعي للقلق من الأمر.

وقد تكون الدماء البنية دليل على الحمل خلال الدورة، حيث تعتقد بعض النساء أن الحمل يتسبب بعدم نزول أي دماء وفي الواقع وفي حالات معينة قد يكون اللون البني من الدورة دليلًا على وجود حمل.

نصائح للفتيات خلال الدورة الشهرية

هناك بعض النصائح التي يجب على كل فتاة اتباعها خلال فترة الدورة الشهرية وتتمثل هذه النصائح بـ:

الاعتناء بنظافة الجسد خاصة أن الدورة الشهرية قد تسبب بعض الروائح

الاستحمام لا يؤثر سلبًا على الدورة كما هو متداول وهو ضروري

قومي بتبديل الفوط الصحية كل 2-4 ساعات حتى وان لم تكن الدورة غزيرة حتى لا تتكون البكتيريا وتسبب التهابات

اغسلي يديك قبل وبعد تبديل الفوط الصحية

لا تتخذي أي قرار مصيري خلال الدورة لتأثيرها السيئ على النفسية

في بعض الأشهر قد تتاخر الدورة الشهرية لأسباب مختلفة، وفي هذه الحالة يمكنك تناول بعض المشروبات التي تساعد في انزال الدورة الشهرية وهي:

اليانسون

القرفة

الزنجبيل

الجرجير

لقاح كورونا والدورة الشهرية

قد تعاني بعض الفتيات من تأخر الدورة الشهرية أو بعض المشاكل بها بعد تلقي لقاح كورونا وهو عارض ليس من الضروري ان تمر به كل فتاة ولكنه أمر طبيعي وليس مقلق، فهناك العديد من الأدوية التي تؤثر على الدورة الشهرية بشكل كبير وليس فقط لقاح كورونا

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