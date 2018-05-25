ماسك القهوة لتفتيح البشرة في أسبوعين
ماسك القهوة لتفتيح البشرة
حينما تقبلين سيدتي على عمل ماسك القهوة لتفتيح بشرتك لابد أن تختاري القهوة المطحونة بلا أي إضافات زيادة عليها مثل القهوة التي نشربها، والقهوة المطحونة يتم استخدامها لعمل ماسكات رائعة للبشرة؛ لما تحتويه من نسبة عالية من مادة الكافيين المعززة للدورة الدموية والتي تساهم في تحسين نضارة البشرة وتجعلها وردية، وأيضًا تحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تتميز بدورها الفعال في إزالة أي خلايا ميتة توجد على البشرة، بالإضافة إلى إزالة البقع وتنظيف مسامات البشرة.
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وصفة ماسك القهوة لتفتيح البشرة
مكونات الماسك:
- ربع كوب قهوة مطحونة.
- ملعقتين حليب.
كيفية تحضير الماسك:
- نمزج الحليب مع مسحوق القهوة بشكل جيد.
- نحرك الخليط إلى أن يصبح مزيج متجانس وذو قوام متماسك.
- نغسل البشرة بالماء الدافئ حتى تتفتح مسام البشرة قبل توزيع الماسك عليها.
- نوزع الماسك على الرقبة والوجه، ونتركه لمدة عشرين دقيقة.
- نزيل القناع عقب انتهاء المدة.
- نقوم بغسل الوجه جيدًا بماء فاتر نظيف.
ملحوظة:
عقب القيام بعمل هذا القناع ستلاحظين الفرق وتجدين بشرتك أكثر نضارة ومن الأفضل تطبيقه مرتين خلال الأسبوع وسيصبح وجهك فاح اللون وردي طبيعي بدون استخدام أي اضافات كيميائية.
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