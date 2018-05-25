ماسك القهوة لتفتيح البشرة في أسبوعين

ماسك القهوة لتفتيح البشرة

حينما تقبلين سيدتي على عمل ماسك القهوة لتفتيح بشرتك لابد أن تختاري القهوة المطحونة بلا أي إضافات زيادة عليها مثل القهوة التي نشربها، والقهوة المطحونة يتم استخدامها لعمل ماسكات رائعة للبشرة؛ لما تحتويه من نسبة عالية من مادة الكافيين المعززة للدورة الدموية والتي تساهم في تحسين نضارة البشرة وتجعلها وردية، وأيضًا تحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تتميز بدورها الفعال في إزالة أي خلايا ميتة توجد على البشرة، بالإضافة إلى إزالة البقع وتنظيف مسامات البشرة.

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وصفة ماسك القهوة لتفتيح البشرة

مكونات الماسك:

ربع كوب قهوة مطحونة.

ملعقتين حليب.

كيفية تحضير الماسك: