جربي ماسك الكاكاو لتبييض الوجه

يحتوي الكاكاو على العديد من العناصر الغذائية اللازمة لنضارة بشرتكِ وإشراقتها الطبيعية، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة التجاعيد المبكرة ويساعد كذلك على تحفيز إنتاج الكولاجين لشد ترهلات الجلد.

يمكنكِ استخدام الكاكاو لتحضير ماسك طبيعي لتبييض بشرة الوجه والحصول على نتائج فعّالة. يمكنكِ كذلك تحضير صابونة طبيعية من الكاكاو والقهوة لتفتيح البشرة.

6 فوائد مذهلة تجبرك على تناول الشوكولاتة يوميًا

مكونات:

• ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو

• ½ ملعقة كبيرة من ملح البحر

• ملعقة كبيرة من الحليب البارد

طريقة التحضير:

• في وعاء عميق، يخلط مسحوق الكاكاو مع القليل من الماء للحصول على خليط متجانس.

• يضاف ملح البحر مع الحليب البارد للخليط.

اصنعيه بنفسك: صابون فوار برائحة زبدة الكاكاو

• يوزع الخليط الناتج على بشرة الوجه بعد تنظيفها جيداً.

• يُترك الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل أن يشطف جيداً بالماء الفاتر.

• كرري تلك الوصفة مرة واحدة أسبوعياً للحصول على بشرة نقية بيضاء.

لمزيد من صحتكِ وجمالكِ:

لتبييض المنطقة الحساسة في أسبوع جربي هذه الصابونة

طرق بسيطة لتبيض الأسنان منزليًا