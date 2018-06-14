تمتعي ببشرة فاتحة في 3 أيام فقط مع ماسك الكركم

إذا كنت ممن يبحثن عن بشرة نقية خالية من العيوب جربي ماسك الكركم

إذا كنت ممن يبحثن عن بشرة نقية خالية من العيوب والشوائب، فلا شك أنك ستجدين ضالتك في ماسك الكركم الذي يساعد على تفتيح لون البشرة وإزالة البقع المتراكمة عليها وبالتالي جعلها ناعمة الملمس.

لذلك ومن أجل الحصول على هذه النتيجة، عليك تجربة ماسك الكركم في المنزل:

المقادير للبشرة الدهنية:

-2 ملعقة كبيرة من الدقيق

- ربع ملعقة صغيرة كركم

- ملعقة صغيرة من العسل

- ربع كوب من الزبادي

- نصف ليمونة معصورة

طريقة التحضير:

- يخلط الدقيق والكركم والعسل والزبادي والليمون حتى يصبح الخليط عجينة متماسكة. ومن ثم ضعي الماسك على الوجه والرقبة لمدة 20 دقيقة.

- بعد ذلك، يزال الماسك بواسطة منشفة دافئة.

المقادير للبشرة الجافة:

- نصف كوب من الحمص المطحون

- ملعقة كبيرة من الكركم

- زيت اللوز

-2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة التحضير:

- اخلطي المقادير مع بعضها بشكل جيد، ثم افردي الخليط الذي أصبح كالعجينة على البشرة وتركه حتى يجف عليها، بعدها يمكن فركه برفق حتى يتكسر ويسقط من على البشرة التي يتم بعدها شطفها بالماء.

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