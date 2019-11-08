ماسك الموز السحري للعناية بالشعر خلال نصف ساعة

بعد انقضاء فصل الصيف، تبحث النساء عن خلطات طبيعية لـ العناية بالشعر بطريقة معزّزة ومركّزة، لذا نقدم لكِ يوم ماسك الموز ليعيد لشعرك التالف والباهت قوته وحيويته في غضون ثلاثين دقيقة.

فوائد ماسك الموز للشعر

• يمد الشعر بالبروتينات والفيتامينات والزيوت الطبيعية بالإضافة إلى البيوتين والمغنيسيوم.

• يحافظ على نعومة الشعر ويحميه من الضرر.

• يحمي الشعر من التقصف.

• يحافظ على مرونة الشعر.

• يقوي الشعر ويزيد من كثافته.

طريقة التحضير

أنتِ بحاجة لثمرة موز وبيضة واحدة، قبضة من أوراق الكاري الخضراء وقطعة من نبتة ألوي فيرا.

• إغسلي أوراق الكاري جيدا. فقد يتجمع عليها الغبار بعض البقايا الضارة.

• قطعي ورقة الألوي فيرا واستخرجي منها الجل.

• قشري ثمة الموز وقطعيها إلى قطع متوسطة الحجم.

• إكسري البيضة في عاء واخفقيها قليلاً ثم ضعيها مع المكونات الأخرى في الخلاط وامزجيها جيداً لمدة دقيقتين إلى أن تحصلي على مزيج متجانس وخال من التكتلات.

• أسكبي المزيج في وعاء واستعدي لتطبيق وصفتك.

تطبيق الماسك:

قبل أن تقومي بتطبيق ماسك بروتين الموز على شعرك، احرصي على ارتداء ملابس قديمة أو على تغطية ملابسك بمريول من النايلون منعاً لاتساخها.

• بعد ذلك وزعي المزيج على كامل مساحة شعرك، من فروة رأسك إلى الأطراف.

• غطي رأسك بقبعة الاستحمام واتركي القناع على شعرك لمدة 30 إلى 40 دقيقة. لكن لا تتخطي الساعة الواحدة.

• بعد مرور هذه المدة إغسلي شعرك جيداً بالماء إلى أن يزول عنه القناع تماماً.

• مكنك بعد ذلك أن تطبقي عليه الشامبو الخاص به كالمعتاد.

• وتذكري أنه من المفيد أن تطبقي ماسك بروتين الموز على شعرك مرة أسبوعياً لتحصلي على أفضل النتائج أي على شعر حيوي وخال من المشاكل.

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