فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكر 

البطاطا الحلوة مفيدة جداً لمرضى السكر حيث إنّها تنظم مستوى السكر في الدم، فهي تساعد على إفراز الأنسولين، والجدير بالذكر أنّه لا يجب على المصاب بالسكر أن يُأكل منها بكميات كبيرة، لكن الفكرة من ذلك أنّها من الممكن أن تحل محل الكربوهيدرات الأخرى كالأرز.

وهناك عدة فوائد للبطاطا الحلوة لمرضى السكري أهمها:

1- حماية القلب والشرايين: إنّ أمراض القلب والشرايين تعدّ من مضاعفات مرض السكر، وعليه يفضل تناول البطاطا الحلوة في هذه الحالة لاحتوائها على مضادات الأكسدة، والبوتاسيوم مما يؤدي إلى زيادة صحة القلب والشرايين، كما أنّها تقلل خطر حدوث النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى أنّها تخفض مستوى ضغط الدم المرتفع، حيث إنّ كلّ 100 غرام من البطاطا يحتوي على 400 ملغم من البوتاسيوم، والذي له دور مهم عند مرضى ارتفاع ضغط الدم.

2- خفض مستوى السكر في الدم: لأنّها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية التي تبطئ عملية تحول الطعام إلى غلوكوز، وعليه لا يحدث ارتفاع كبير في مستوى السكر في الدم، كما أنّها تزيد امتصاصه، بالإضافة إلى أنّها تمنع ارتفاعه بعد تناول الطعام.

3- إدرار البول: وبالتالي خفض مستوى السكر، وضغط الدم المرتفعان في الجسم.

4- وقاية الجسم من أضرار ومضاعفات مرض السكري: بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الكبد، والكلى، والبنكرياس، والقلب، وغيرها.

5- الحفاظ على صحة الجلد والبشرة: لأنّها غنية بفيتامين C، وهو من الفيتامينات التي تحمي البشرة والجلد، كما أنّها تسرع التئام الجروح، حيث إنّ مرض السكري يسبب الكثير من الأضرار الصحية للجلد مثل القدم السكري.

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