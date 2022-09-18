ماغي بوغصن في إطلالة جريئة من المصمم أنطوان القارح

احتفلت الفنانة اللبنانية ماغي بيوم ميلادها الثاني والأربعين مع زوجها المنتج جمال سنان وعدد من مشاهير الفن بعد أن تلقت مفاجأة جميلة في منزلها من بعض المحبين لها.

ماغي بوغصن تحتفل بعيد ميلادها

واستعرضت ماغي بوغصن مظاهر التجهيزات الفخمة و الاحتفال، والتي تفاجئت بها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام.

ونشرت صوراً لها، وهي مرتدية فستاناً قصيرًا لامعاً من اللون الأزرق مكشوف الصدر والظهر من المصمم اللبناني أنطوان القارح، ونسقت معه سوار ربط بخاتم من مجوهرات yeprem.

وأكملت أناقتها بارتداء حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها الأسود منسدلاً على كتفيها بأنامل مصفف شعر المشاهير ميشال ليون، وطبّقت مكياجاً من خبيرة المكياج دانيا كاميليا بألوان برونزية برزت جمال وجهها مع أحمر شفاه خفيف.

وعلقت اللبنانية ماغي بوغصن على صورها التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام قائلة: "يا رب سنيني وسنينكن تكون مليانة راحة بال، والله يديم عليّ وعليكن نعمة الصحة، ويخلي لي أحلى ضو بحياتي، حبيبة قلبي يارا، حبيبي ريان وجوزي وأهلي وكل المحبين"

وأضافت ماغي: "العمر خبرة، بس العمر لحظة.. لحظة حلوة! خلونا نعيشها بحب وفرح وراحة بال"، وذلك بعد أن احتفلت بعيد ميلادها مساء الجمعة مع عدد من أصدقائها من بينهم الفنانة نوال الزغبي التي رقصت معها.

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