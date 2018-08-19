عروس البوابة: مجموعة فساتين ماغي سوتيرو لخريف 2018

فساتين زفاف ماغي سوتيرو تبزر الأناقة الشخصية 1 من 2

فساتين زفاف ماغي سوتيرو تناسب كل الاذواق 2 من 2

تتميز فساتين زفاف ماغي سوتيرو بلمسة سحرية ودفء خاص يعيدنا الى أيام الفساتين الكلاسيكية الراقية والانيقة التي تطري العروس وتجعلها تبدو وكأنها خارجة للتو من حلم كبير. مع التركيز على التفاصيل الصغيرة والاكسسوار والكريستال واللؤلؤ الداخل في التصاميم تعتبر هذه الاثواب من الأكثر اتقانا واتزانا من ناحية الشكل والتصميم فهي غير معقدة فالعروس لا تحتاج الى لعدة دقائق فقط لارتداء الفستان ونزعه بسهولة.

فساتين زفاف ماغي سوتيرو تبزر الأناقة الشخصية فهي تنسجم بشكل خاص مع جسد العروس وشخصيتها.

نقدم لك في ما يلي نظرة أولى حصرية على مجموعة خريف 2018 ، مع مجموعة من الفساتين التي تتراوح بين المذهلة والرومانسية، ولكنها تضمن دائمًا أن تكون العروس هي حجر الزاوية في يوم زفافها.

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