مافن دونات بالسكر والقرفة سريع التحضير..

المكونات:

للمافن:

1 ½ كوب من الطحين

نصف كوب حبيبات سكر

1 ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

1/8 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

1 بيضة كبيرة

نصف كوب حليب

1/3 كوب زبدة ، ذائبة

خليط القرفة:

1/3 كوب حبيبات سكر

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

5 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 350 درجة. تدهن أكواب المافن بالزبدة أو الورق المشمع وتوضع جانبا.

في وعاء كبير قم بخلط الدقيق والسكر ومسحوق الخبز والملح والقرفة وجوزة الطيب معاً. توضع جانبا.

في وعاء صغير يخفق البيض. يُضاف الحليب ، وخلاصة الفانيليا ، والزبدة المذابة وتُمزج المكوّنات جيدًا حتى تمتزج.

أضف المكونات الرطبة إلى المكونات الجافة وحرك حتى تصبح رطبة، واحرص على عدم الخلط بشكل مفرط.

ضع ملعقة في أكواب المافن حوالي 1/2 - 3/4. تُخبز في فرن مُسخن لمدة تتراوح بين 20 و 25 دقيقة. دع المافن يبرد لمدة 5 دقائق قبل إزالته من الاكواب.

القرفة: في وعاء صغير ، تخلط القرفة والسكر معًا. في وعاء صغير آخر تذوب 5 ملاعق كبيرة من الزبدة.

تغمس الدونات في الزبد ، ثم تلف في مزيج السكر والقرفة.