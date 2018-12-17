افكار طريفة وغريبة لماكياج الكريسماس

ماكياج الكريسماس

كل النساء يريدن أن يصبحن زوجة سانتا في حفلات الكريسماس ولكن ماذا لو ذهبت بماكياج طريف وغريب ومذهل وأصبحت زوجة الغرينتش.

"غرينتش" كائن اسطوري لونه اخضر، مشاكس، يحاول جاهدا كل عام أن يفسد الكريسماس. ولكنه يخضع في النهاية لروح العيد.

تعلمي معنا كيف تحولين ماكياجك العادي لتتحولي الى ماما غرينتش العصرية المشاكسة.

أنت بحاجة الى:

ظلال عيون أخضر وأحمر

كحل أسود اللون

ماسكارا

رموش صناعية

أحمر شفاه لونه أحمر

كريم أساس

بودرة شفافة

فرشاة للماكياج

اسفنجة

الطريقة:

يتم وضع كريم الأساس أو البرايمر أذا وجد على كامل الوجه باستخدام الاسفنجة المخصصة.

يتم تثبيت الكريم بالبودرة الشفافة.

الآن يتم وضع طبقة خفيفة من ظلال العيون الأخضر ثم تزداد الكمية حسب الحاجة لعمل تأثير داكن كالصورة المرفقة.

يتم تثبيت الرموش حسب المعتاد.

ترسم العيون بالكحل السائل.

تستخدم الماسكارا لرفع الرموش.

الآن يمكنك الخروج الى الحفل ولعب دور زوجة الغرينتش.