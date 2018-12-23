ماكياج سانتا لليلة الكريسماس 1 من 2

افكار اخرى لماكياج سانتا لليلة الكريسماس 2 من 2

لا شك أن لكل حفلة كريسماس طابعها الخاص، لذلك اذا كنت تستعدين لقضاء ليلة العيد مع الأصدقاء ضمن أجواء احتفالية مرحة، ننصحك بتجربة هذا الماكياج الطريف.

خطوات ماكياج سانتا لليلة الكريسماس:

أنت بحاجة الى:

لوحة ألوان كايلي ذات الألوان المتعددة

قلم تحديد العيون

برايمر خاص للعيون

ريشة رسم

غلتر للعيون

الطريقة:

ترسم العيون حسب الشكل المرفق.

توضع كمية من البرايمر على جفن العيون.

توضع ظلال العيون باللون البيج ثم باللون الأخضر.

تضاف كمية من الغلتر على الجفون.

وأخيرا ترسم عصي الحلوى اذا رغبت بذلك على طرف العين الخارجي.