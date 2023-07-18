ماك أرابيا تشيكن هي ساندويش تحتوي على الدجاج والخضار والبهارات الخاصة بها، لذيذة وشهية ومرغوبة عند الجميع سواء كبار أو صغار، يمكنك صنعها في المنزل ومضاعفة مقاديرها حسب الرغبة وحسب المتوفر لديك، وهي مناسبة لوجبة خفيفة، أو عشاء صحي وخفيف، وفيما يلي طريقة تحضير ماك أرابيا تشيكن على طريقة ماكدونالدز:

ماك أرابيا تشيكن على طريقة ماكدونالدز

مقادير ماك أرابيا تشيكن على طريقة ماكدونالدز

250 غ من الدجاج المفروم

1ــ 1 رغيف خبر مقطع الحواف ومنقوع في 2 ملعقة كبيرة من الحليب

نصف ملعقة حجم صغير من الملح

نصف ملعقة حجم صغير من الفلفل الأسود

نصف ملعقة حجم صغير من مزيج الثوم والزنجبيل

نصف ملعقة حجم صغير من الفلفل الأحمر المطحون

نصف بيضة مخفوقة

1 قطعة فحم

أوراق من الخس

شرائح من البندورة

بصل "حسب الرغبة"

مقادير رغيف خبز ماك أرابيا تشيكن

1 كوب طحين

2 ملعقة حجم كبير من الزيت

نصف ملعقة حجم صغير من بذور الفينيل

نصف ملعقة حجم صغير من الملح

نصف ملعقة حجم صغير من الخميرة

نصف ملعقة حجم صغير من السكر

مكونات صوص ماك أرابيا تشيكن

4 حجم ملعقة كبير من المايونيز

بضع قطرات من الخل

طريقة تحضير ماك أرابيا تشيكن على طريقة ماكدونالدز

أولاً قم بوضع اللحم المفروم ثم أضف شرائح من الخبز المنقوعة، الملح، الفلفل الأسود، ومزيج الثوم والزنجبيل، الفلفل الأحمر والبيضة، امزجهم جيداً.

ثم احرق قطعة الفحم، واجعلها تدخن داخل اللحم لتعطيه مذاقا يشبه الشواء.

قم بصنع فطيرات لحم صغيرة وشويها بالمشواة أو في مقلاة القلي غير العميقة.

طريقة عمل خبز ماك أرابيا تشيكن