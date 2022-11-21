تُعرف جرثومة المعدة بالعديد من الأسماء الأخرى مثل الجرثومة الملوية البوابية أو البكتيريا الحلزونية أو هيليكوباكتر بيلوري، ويرجع تسميتها إلى شكلها الحلزوني المميز، وتعيش تلك الجرثومة بداخل الجدران المبطنة للمعدة، وهي السبب الأول في الإصابة بقرح المعدة والكثير من الأمراض الأخرى، وفي الآونة الأخيرة زاد البحث عن ماهي علامات الشفاء من جرثومة المعدة وأعراضها وأسباب الإصابة بها، لذا نسرد عليك الآن كل ما يتعلق بتلك الجرثومة.

ما هي جرثومة المعدة؟

قبل التعرف على إجابة سؤال ماهي علامات الشفاء من جرثومة المعدة، يجب التعرف أولاً على ماهي جرثومة المعدة وكيف تتم الإصابة بها وتكمن الإجابة في أن البكتيريا الحلزونية هي نوع من البكتيريا الصغيرة للغاية وتنتشر الإصابة بها بين الأطفال وشعوب الدول المتنامية بسبب شرب الماء الملوث وتناول الطعام الملوث أيضاً والكثير من الأسباب الأخرى التي سنذكرها لاحقاً، والاسم العلمي لها هو " H.Pylori"، وتبلغ عدد الإصابات بها في كل أنحاء العالم حوالي 70%.

تعيش الجرثومة الحلزونية في جدار المعدة وتتكاثر في الجزء الأول من الأمعاء وهي الاثنا عشر دون أن تؤثر عليها حموضة المعدة نهائياً، وهذا بسبب إفراز إنزيم اليورياز من فضلات الطعام الموجودة في المعدة، وذلك الإنزيم نفسه هو الذي يحميها من الأجسام المناعية وحموضة البيئة المحيطة بها، ومن المضاعفات الخطيرة التي تسببها الجرثومة البوابية تقرحات المعدة والاثنا عشر والالتهابات المزمنة أيضاً.

أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

لكي نتمكن من معرفة الإجابة عن ماهي علامات الشفاء من جرثومة المعدة، يجب التعرف على مسببات الإصابة بها، حتى الآن لم يتم التعرف على السبب المباشر للإصابة بجرثومة المعدة، ولكن يعتقد العديد من الأطباء أنها تنتقل من فم الشخص المريض إلى الشخص الآخر أو من براز المريض، بالإضافة إلى أنها سريعة الانتشار بشكل كبير لتتواجد على الأطعمة غير الصحية والماء الملوث، ومن أهم الأسباب التي أظهرها الأطباء هي:

وجود خلل في الأحماض التي تحافظ على جدار المعدة. التعامل مع شخص مصاب بالبكتيريا والشرب معه في نفس الزجاجة أو تبادل الطعام معه بنفس الملعقة. تناول الكثير من المسكنات ومضادات الالتهاب. كثرة التدخين والمشروبات الكحولية. عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية. مشاركة أدواتك الشخصية مع الأشخاص الآخرين. تناول ماء مجهول المصدر. الإكثار من تناول الطعام غير الصحي.

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة

عدم ظهور تلك الأعراض على الشخص لا يعني بالضرورة أنه غير مصاب بالجرثومة، فعدد كبير من المصابين ليس لديهم أي علم بأنهم حاملين للمرض ولا يعانون من أعراضه، ومن الجدير بالذكر أن أعراض الإصابة بالمرض تختلف من شخص لآخر على حسب شدة الحالة، ومن أبرز الأعراض ما يلي:

ألم شديد في المعدة من وقت لأخر.

الإصابة بحرقان المعدة بشكل مستمر.

عدم الرغبة في تناول الطعام.

فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

قلة كفاءة الجهاز الهضمي.

الغثيان والقيء في بعض الأحيان.

الشعور بالتعب والخمول دون سبب.

التجشؤ بشكل مفرط.

انتفاخ القولون.

المعاناة مع رائحة الفم الكريهة.

خروج البراز باللون الأسود "مصحوب بالدم" من جسم الإنسان.

عدم التركيز بسبب نقص فيتامين الحديد في الجسم.

الإصابة بطفح جلدي متكرر.

طريقة اكتشاف الإصابة بالبكتيريا الحلزونية

يمكن للطبيب أن يكتشف إصابة الشخص بالجرثومة الملوية عن طريق إجراء العديد من الفحوصات للمريض وهي:

تحليل اليوريا

تقوم تلك الجرثومة بتكسير اليوريا لكي يتم إفراز مادة اليورياز التي تقوم بحماية الجرثومة من الأحماض التي تفرزها المعدة، ويتم هذا الاختبار عن طريق جعل الشخص يقوم بعملية الزفير في كيس بلاستيكي، ثم يتناول مشروب يحتوي على اليوريا ويقوم بالزفير مرة أخرى في كيس بلاستيكي آخر، ثم يقوم الطبيب بإرسالهما إلى معمل التحاليل الطبية للتأكد من عدم وجود تكسير في مادة اليوريا الموجودة في الزفير وعدم تغير محتوياته في المرتين.

تحليل الدم

يتم فيه أخذ عينة من دم المريض للتأكد من عدم وجود أي أجسام مضادة يفرزها الجهاز المناعي لمهاجمة جرثومة المعدة.

تحليل البراز

يكشف هذا التحليل عما إذا كانت جرثومة المعدة موجودة بالفعل أم لا.

الأشعة السينية للحلق والبطن

يتم عمل تلك الأشعة بعد تناول المريض لمحلول الباريوم الذي يساعد على جعل الحلق والبطن أكثر وضوحاً، للتأكد من وجود الجرثومة.

إجراء منظار للجهاز الهضمي

يقوم فيه الطبيب بإجراء منظار طبي للمنطقة أسفل الحلق والمعدة والاثنا عشر للتأكد وأخذ عينة لمعرفة هل توجد جرثومة المعدة أم لا.

ماهي علامات الشفاء من جرثومة المعدة؟

يتم تصنيف تلك الجرثومة على أنها نوع من البكتيريا التي تصيب الجهاز الهضمي وتهاجم جدار المعدة، وهناك بعض الأشخاص المصابين بالجرثومة لكن لا تظهر عليهم أي أعراض لذا لا يكتشفون وجودها، وعلى الجانب الآخر يمكن أن تسبب لبعض المصابين العديد من الأعراض المؤلمة للغاية، كما تؤدي للعديد من المضاعفات الخطيرة للغاية، لذا نجيبك الآن على سؤال ماهي أعراض الشفاء من جرثومة المعدة وهي:

اختفاء الأعراض المزعجة للجرثومة.

عودة الشهية للطعام.

يعود الوزن للمعدل الطبيعي.

قلة الشعور بحرقان المعدة بشكل كبير خصوصاً مع الأطعمة التي تحتوي على التوابل.

كيف يمكن التأكد من اكتمال الشفاء من جرثومة المعدة؟

يتسبب وجود تلك الجرثومة في جسم الإنسان بعض المضاعفات الخطيرة التي ذكرناها مسبقاً، فبعد التعرف على ماهي علامات الشفاء من جرثومة المعدة وظهورها على الإنسان، يجب علينا التعرف على كيف تتأكد من القضاء على جرثومة المعدة، ويتم ذلك عن طريق التحاليل إجراء التحاليل الطبية بعد تناول كورس العلاج والانتهاء منه بالكامل وتلك التحاليل هي:

تحليل اليوريا : يقوم المريض بشرب بعضاً من مادة اليوريا ثم يقوم الطبيب بالكشف عليه عن طريق إطلاق زفير المريض في كيس بلاستيكي، فإذا كانت الجرثومة ما زالت موجودة ستقوم بتكسير تلك المادة وتغيير مكونات الزفير.

: يقوم المريض بشرب بعضاً من مادة اليوريا ثم يقوم الطبيب بالكشف عليه عن طريق إطلاق زفير المريض في كيس بلاستيكي، فإذا كانت الجرثومة ما زالت موجودة ستقوم بتكسير تلك المادة وتغيير مكونات الزفير. تحليل الدم : عن طريق أخذ عينة من الدم وتحليلها للكشف عن وجود أي أجسام مضادة لتلك الجرثومة في الجسم أم لا.

: عن طريق أخذ عينة من الدم وتحليلها للكشف عن وجود أي أجسام مضادة لتلك الجرثومة في الجسم أم لا. تحليل البراز: التحليل بواسطة أخذ عينة من براز المصاب للتأكد من عدم وجود الجرثومة في الجسم.

متى تموت جرثومة المعدة؟

لكي نتمكن من الإجابة على سؤال متى تموت جرثومة المعدة يجب على المريض أن يتناول كورس مكثف من المضادات الحيوية وبعض العلاجات الأخرى، من الجدير بالذكر أن العلاجات المنزلية فقط لا تجدي نفعاً في علاج جرثومة المعدة، لابد من الرجوع إلى الطبيب والحصول على الأدوية المناسبة لعمر الشخص المصاب، في أغلب الحالات تموت جرثومة المعدة بعد تناول نوعين مختلفين من المضادات الحيوية ، مثبطات إفراز البروتون في الجسم، وهناك بعض الحالات التي لا يتم شفائها إلا بعد المواظبة لمدة شهور على تناول الدواء، وتجدر الإشارة إلى أن أعراض جرثومة المعدة تتشابه بشكل كبير مع الإنفلونزا.

كيف تخرج جرثومة المعدة من الجسم

يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيف تخرج جرثومة المعدة من الجسم؟، في كثير من الأحيان يحتاج المريض علاج يصل إلى 14 يوم لكي تبدأ أعراض الشفاء في الظهر عليه، لكن توجد بعض الحالات شديدة الإصابة تحتاج إلى أكثر من ذلك لتمام الشفاء، فجرثومة المعدة هي عدد من الجراثيم التي تنتج عن البكتيريا الحلزونية التي تقوم بمهاجمة جدار المعدة، وتخرج تلك الجرثومة من الجسم عن طريق:

يصف الطبيب للمصاب بالجرثومة نوعين من المضادات الحيوية التي يتم استخدامها في علاج جرثومة المعدة، ومن أبرز أنواع المضادات المستخدمة هي: الأموكسيسيلن والكلاريثروميسين والعديد من الأنواع الأخرى. أدوية مثبطات مضخة البروتون مثل: لانزوبرازول أو أوميبرازول. أدوية تزيد من قدرة المعدة على إنتاج الكثير من الأحماض. مضادات البكتيريا المختلفة مثل الميترونيدازول أو نيتروميدازول.

الاحتياطات اللازمة للتخلص من جرثومة المعدة للأبد

بعد أن تعرفنا على الإجابة الدقيقة لسؤال ماهي علامات الشفاء من جرثومة المعدة، نتطرق بالحديث إلى هل تعود جرثومة المعدة بعد انتهاء مدة العلاج والتخلص منها، وقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن رجوع الإصابة بتلك الجرثومة راجع في الأساس إلى الطريقة التي تم بها العلاج ومدى فاعلية العلاج في التخلص منها، كما توجد العديد من الاحتياطات الواجبة على الشخص أثناء علاج الجرثومة للقضاء عليها بشكل نهائي هي:

يجب عليك الانتهاء من كورس العلاج كامل حتى لو ظهرت عليك علامات الشفاء من جرثومة المعدة.

من المهم أن يلتزم المريض بكل تعليمات الطبيب المختص.

ضرورة تناول العلاج في الأوقات المحددة له وبالجرعات المطلوبة.

اهتم بتناول الطعام الصحي.

الابتعاد عن الأطعمة التي تحفز الشعور بحرقان المعدة.

تجنب السكريات والشوكولاتة والأطعمة الدهنية.

لا تتناول الطعام قبل النوم مباشرة.

ابتعد عن التدخين ومشروبات الكافيين.

لا تتناول المسكنات ومضادات الالتهاب لأنها تزيد من تهيج المعدة.

الآثار الجانبية لعلاج جرثومة المعدة

تم إجراء الكثير من الأبحاث العلمية على علاجات جرثومة المعدة؛ وذلك لمعرفة هل علاج الجرثومة متعب أم لا، وتوصلوا إلى أنه يسبب بعض الأعراض الجانبية التي تختلف حسب شدتها وهي:

شعور المريض بطعم معدني غريب داخل الفم.

الإصابة بالإمساك.

تغير في لون البراز.

الإسهال.

تقلصات المعدة.

الغثيان والتقيؤ في بعض الأحيان لكن هذا العرض غير منتشر بين المرضى.

زيادة الوزن.

هل جرثومة المعدة معدية؟

على غرار التساؤلات حول ماهي علامات الشفاء من جرثومة المعدة؟، يتساءل الكثير من الأشخاص الذين يتعاملون مع أشخاص أخرى مصابة، هل جرثومة المعدة مرض معدي أم لا، والإجابة هي نعم، تعتبر جرثومة المعدة من الأمراض التي تنتقل بالعدوى من شخص لآخر نتيجة وجودها بفم المريض والبراز أيضاً، وهذا يجعل من انتقالها عملية سهلة عن طريق تبادل القبلات من شخص لآخر أو ملامسة العديد من الأشخاص دون غسل الأيدي.

بالإضافة إلى أنها تنتقل بشكل كبير عن طريق تناول الأطعمة الملوثة المحملة بالبكتيريا الملوية أو شرب المياه الغازية الملوثة بالبكتيريا البوابية، لذا يجب على الشخص أن يكون حذراً للغاية عند تناول الأطعمة الخارجية أو شرب الماء أو المشروبات الغازية، كما يجب عليه الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بعد الدخول إلى المرحاض.

طرق الوقاية من جرثومة المعدة

نظراً لخطورة هذا المرض على صحة الإنسان والمضاعفات الخطيرة التي يمكن أن يسببها، نقدم لكم بعض النصائح الخاصة بطرق الوقاية من جرثومة المعدة وهي:

تطهير اليدين جيداً بعد استخدام الحمام. طهي الطعام بشكل جيد. التأكد من نظافة الماء عن طريق معرفة مصدر تلك المياه. عدم تبادل الأدوات الشخصية مع أحد مثل فرشاة الأسنان وغيرها.

أجبنا في هذا المقال عن عدة أسئلة تتعلق بجرثومة المعدمة مثل: ماهي علامات الشفاء من جرثومة المعدة، وأسباب الإصابة بها والأعراض وكل ما يتعلق بها، فنحن تهمنا صحتك ولأننا نعرف أن هذا المرض منتشر بشكل كبير بين الأشخاص أردنا أن تكون على دراية كاملة به، وطرق الوقاية منه.