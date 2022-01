مايكل كورس يعرض مجموعة ربيع وصيف 2022 أعلنت دار مايكل كورس - دار الأزياء العالمية الفاخرة عن إطلاق مجموعته لربيع وصيف 2022 مع عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر كوجه للحملة. تجسد المجموعة جاذبية الرومانسية الحضرية من خلال الصور الظلية المبسطة ، والخياطة الأنثوية ، والأقمشة المصنوعة يدويًا ، ولوحة الألوان المتفائلة بثقة.

مايكل كورس يعرض مجموعة ربيع وصيف 2022

تفاصيل العرض

الرومانسية الحضرية ، الموضوع الجديد لمجموعة مايكل كورس لربيع وصيف 2022. والذي أقيم في تافرن أون ذا غرين (Tavern on the Green) في سنترال بارك كان عرضاً احتفاليًا بالحب.

يقول مايكل كورس: "أعتقد أننا جميعًا على استعداد للتركيز على ملذات الحب البسيطة والقوية - الحب الرومانسي ، والحب لبعضنا البعض ، وحب الأماكن التي تدعمنا ، والتي في حالتي هي مدينة نيويورك". "إنه لمن دواعي الإثارة الخاصة أن نحتفل بمرونة وانبعاث المدينة وصناعة الأزياء من خلال عرض مباشر على المدرج. تكرّم هذه المجموعة كل ما أحبه في الربيع في المدينة - الطاقة ، ومزيج الأشخاص ، والرومانسية والسحر الباعث على الاسترخاء. "

بعد الوصول إلى الموقع ، شق الضيوف طريقهم إلى الشرفة ، التي تحولت إلى واحة هادئة من المساحات الخضراء المورقة ، بما في ذلك الأشجار والكروم والورود الكثيرة. كان على كل مقعد واحد من حلوى Chuck’s Famous Brownies ، وهي حلوى لذيذة من God’s Love..

مايكل كورس يعرض مجموعة ربيع وصيف 2022

أريانا ديبوز

أحيت الأداء الموسيقي الممثلة أريانا ديبوز حيث سارت عارضات الأزياء بما في ذلك كيندال جينر، وجيجي حديد، وبريشوس لي، وناتاشا بولي، وأدوت أكيش، وإرينا شايك على المدرج المضاء بنور الشمس. ظهرت ديبوز ، التي ارتدت مجموعة مايكل كورس لأدائها ، في فريق التمثيل الأصلي لهاملتون بالإضافة إلى عروض برودواي البارزة مثل Motown The Musical و Pippin و Summer: The Donna Summer Musical ، والتي رشحت لها لجائزة توني. كما لعبت دور البطولة في مسرحية برودواي الموسيقية الشهيرة The Prom ، تأليف رايان مورفي على Netflix وستلعب دور Anita في الفيلم الموسيقي (West Side Story) المترقب لستيفن سبيلبرغ.

مايكل كورس يعرض مجموعة ربيع وصيف 2022

ضم العرض سترة خاصة من الكشمير صُممت تكريماً لـ God’s Love We Deliver ، وهي منظمة قريبة وعزيزة على قلب مايكل. أسسها جانجا ستون وجين بست في عام 1985 ، تقدم الجمعية وجبات منزلية مجانية مصممة خصيصًا للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والسرطان والأمراض الخطيرة الأخرى في جميع أنحاء منطقة مدينة نيويورك الكبرى. في مارس 2020 ، تم اختيارهم كمزود خدمات أساسية ، وهم الآن يطبخون ويقدمون أكثر من 10000 وجبة في اليوم. كل عائدات بيع هذه السترة ستذهب إلى الجمعية.

بالإضافة إلى ذلك ، تفخر شركة Michael Kors بدعم علاقتها الطويلة مع God’s Love وإحياء ذكرى Ganga Stone من خلال التبرع للمنظمة.

يقول كورس: "بالنسبة إلى هذه المجموعة ، كنت أفكر حقًا في ما يعنيه الحب بالنسبة لي وفكرت على الفور في منظمة God’s Love ". "بدأت العمل معهم لأول مرة في أواخر الثمانينيات عندما كان الإيدز يقضي على مدينة نيويورك ، ومجتمع التصميم على وجه الخصوص.

منذ ذلك الحين، رأيت كيف كانوا هناك من أجل دعم المدينة خلال أصعب اللحظات ، حيث أظهروا التعاطف وتقديم الطعام للمحتاجين. هذا الفعل البسيط المتمثل في إحضار طبق ساخن من الطعام لشخص ما - هذا هو الحب ".

مايكل كورس يعرض مجموعة ربيع وصيف 2022

تم بث عرض مجموعة مايكل كورس لربيع وصيف 2022 مباشرةً من مدينة نيويورك إلى الجمهور الدولي للعلامة التجارية عبر MichaelKors- Collection.com و MichaelKors.com و YouTube و Twitter و Instagram و Facebook ، بالإضافة إلى WeChat و Weibo و LINE و Kakao . يمكن مشاهدة العرض وقطع الثياب على موقع MichaelKors-Collection.com ، والذي سيكون بمثابة المحور لجميع محتويات مجموعة مايكل كورس لربيع وصيف 2022.



صور فساتين ناعمة تناسب طلعات يوم الخميس وبأسعار معقولة من Rayzlee

الحقائب المنفوخة... هي الحقائب العصرية لعام 2022