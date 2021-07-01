مايوهات سباحة قطعة واحدة 2021 تناسب أجواء الحر الشديد

هل تخططين للذهاب إلى الشاطئ هذا الأسبوع؟ هل تفكرين ماذا سترتدين؟ ما هو لونك المفضل لارتداء المايو؟

في فصل الصيف ومع أجواء الحر الشديد اغتنمي فرصة الأجواء اللطيفة في السباحة الخارجية، وتألقي على المسبح أو الشاطيء بمايوهات القطعة الواحدة ذات التصاميم الجذابة التي تتفوق بجاذبيتها على البكيني.

وبالرغم من انتشار البكيني في السنوات التي مضت إلا أن مايوهات القطعة الواحدة تفوقت على شعبيته هذا العام، وأصبحت من أكثر ملابس السباحة طلباً ويعود السبب في ذلك لأناقتها الفائفة وألوانها الجذابة، ولا تنسي سيدتي أن تضيفي لإطلالتك على الشاطىء أو المسبح بعض الإكسسوارات الناعمة وقبعات القش والكاش مايوه لتكوني جذابة أكثر وطبعاً لا تنسي واقي الشمس لتحافظي على بشرتك.

عزيزتي تصفحي معنا على أجمل تصاميم المايوهات القطعة الواحدة ذات تصاميم جذابة والتي تتفوق على مايوهات البكيني وهي مقدمة من فيكتوريا سيكرت Victoria's Secret، شاهدي الصور:

لكل امرأة قوام مختلف له تضاريسه الخاصة، ولذا لا يكفي أن نختار المايوه بحسب التصاميم المتوافرة في الأسواق وهي كثيرة، بل يجب الإنصات الى ما يليق بقوامنا. إليك عدة موديلات تليق بمختلف أشكال الأجسام:

إذا كانت كتفاك عريضتين، فهذا المايوه هو الأنسب لك، لأنه من قطعة واحدة وله رباطان معقودان عند العنق لتمويه الكتفين.

إذا كان بطنك مشدوداً وصدرك صغيراً فليس أجمل من مايوه من قطعتين على شكل مثلث لإبراز هذه المنطقة من الجسم.

أما إذا كنت ممتلئة عند الأرداف وتتمتعين بكتفين ضيقتين فاختاري المايوه من دون رباط ولكن من قطعة واحدة تصل حتى أعلى الفخذين لتضييق عرض مساحة الأوراك. إنّه نموذج يذكّرنا بمايوهات الخمسينيات من القرن الماضي يشبه ما كانت ترتديه النجمة مارلين مونرو.

إذا كان صدرك صغيراً وتعانين من ترهّلات في البطن، فالمايوه المفتوح من الأمام والمؤلّف من قطعة واحدة.

أما أذا كنت تريدين إخفاء آثار الولادة الحديثة عند البطن أو إذا كنت تعانين من تشققات في هذا الموضع، فالمايوه الذي يتسم بطابع cutout أي المفتوح عند الجانبين، والذي يخفي المعدة فقط هو الخيار المثالي.

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