ما أسباب تسطح رأس الطفل الرضيع

تلاحظ الأم أن رأس مولودها يبدو مسطحاً، وبالتالي فهو ليس عادياً، وتشعر بالقلق لأن ذلك الشكل يشوه جمال المولود، ولكن تسطح رأس الطفل هو ظاهرة عامة تلازم الطفل حتى يتم عامه الأول. الدكتور محمد ربعي، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة يعرفنا أكثر عن هذا الأمر.



أسباب تسطح رأس الطفل

تبدأ هذه المشكلة في السنة الأولى بسبب صغر حجم عظام الجمجمة لدى الطفل مما يسمح بتمدد المخ. الجمجمة تكون طرية وطويلة لتسهيل الولادة من المهبل. يكون الرضع المبتسرون أكثر عرضة لتسطح الرأس، كما أن الطفل المبتسر يمكن أن يؤثر عليه وجوده في الحضانة الصناعية لتسطح الرأس. ثبات وضع الرأس وهو نائم يؤدي لتسطح الرأس. عظام الحوض تؤثر على رأس المولود وتؤدي لتسطحه. وجود مشاكل في رقبة المولود فينام على جانب واحد مما يؤدي لتسطح الرأس. يمكن للأم أن تلاحظ تسطح رأس مولودها بالعين المجردة. يجب أن تغيري وضع رأس المولود كل فترة. طريقة حمل المولود فيجب أن تغيري وضعه من الذراع اليمنى إلى اليسرى. عدم وضع المولود على سطح صلب لفترة طويلة. استخدام وسادة خاصة وكذلك قبعة لعلاج تسطح الرأس. يمكن أن يقوم الطبيب بتركيب جهاز خاص لعلاج هذه الحالة.

تساعد التمارين تحت إشراف الطبيب وتستمر لعدة شهور حتى ينتظم رأس الطفل.

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