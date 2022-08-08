ما الذي يجعل حب الطفولة مميزًا للغاية؟ هناك شيء مختلف في علاقتنا في مرحلة الطفولة. البراءة، ونظرات الاعجاب ، واللقاءات العابرة في الدكاكين الصغيرة لشراء الحلويات والمثلجات كلها ذكريات لا تنسى لدقائق ثمينة قضيناه في طفولتنا. ولكن ما الذي يجعل حب الطفولة لا ينسى ومميزاً للغاية؟

ما الذي يجعل حب الطفولة مميزًا للغاية؟

الاعجاب الطفولي

يبدأ مفهوم "الإعجاب" في مرحلة الدراسة في المدارس وبين الأصدقاء، عبارات مثل "أراهن أنها معجبة به" - هكذا تبدأ كل قصص حب الطفولة. من لقاءات عابرة مع الأصدقاء إلى شراء الهدايا الصغيرة أو الشوكولاتة والمثلجات، ينمو حب الطفولة ويصبح شعوراً ومقياساً لا ينسى مدى الحياة.

حب الطفولة هو شخص تتذكره لبقية حياتك. أول مرة تنظر فيها إلى شخص ما ثم تنظر بعيدًا بخجل هو جمال الحب الأول. إنه أيضًا الوقت الذي لا تعرف فيه ماهية العلاقة الحميمة، ولا تعرف أي شيء عن تعقيدات الحب. الشيء الوحيد الذي تعرفه هو ذلك الشعور الغريب عندما تلمس يديك يده ويحاول أن يظهر للجميع أنك له وحده فقط في محيط مدرستك أو اصدقائك.

الإعجاب بشخص ما في مرحلة الطفولة هو خطوتك الأولى للنضوج. سواء كانت علاقة سعيدة أو نهاية حزينة، كان درسك الأول عن الحب هو الذي علمك التنقل في العلاقات. ومع ذلك ، الامر ليس كله زهور وورود بل هناك الكثير من الإحراج والابتسامات الساذجة. كما أن هناك احتمالاً كبيراً بأنك قد تظاهرت بأنك شخص آخر ، فقط لإثارة إعجاب الشخص الذي يعجبك. كلنا تقريباً ارتكبنا مثل هذه الأخطاء التي، بكل صدق ، لا بأس بها تمامًا.

ما الذي يجعل حب الطفولة مميزًا للغاية؟

نصائح هامة عندما يمر الأبناء في مرحلة حب الطفولة:

تحدث مع طفلك إذا شعرت بأنه يتحدث أو يكرر الحديث عن شخص ما. راقب طفلك حتى لا يقوم بمغامرة خطيرة بدافع الحب الطفولي. قم بدعوة الطفل الذي يتحدث عنه طفلك الى المنزل لتتعرف عليه بشكل أفضل. قم بترتيب مواعيد لعب أو زيارات بين الأطفال لضمان أن تبقى العلاقة ضمن الاطار العائلي. لا تتدخل اذا قرر الطفل قطع علاقته بهذا الشخص فليست كل قصص الحب الطفولية بحاجة الى حبكات درامية.

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