ما السر وراء تنحيف الملابس السوداء للجسم؟

عندما يتعلق الأمر بالألوان والأزياء، هناك ذلك المعتقد الشائع بأن الملابس الداكنة وخاصة السوداء تجعل الجسم يبدو أنحف وأكثر رشاقة، وهذا المعتقد كثيرًا ما نعتمد عليه عند اختيار اطلالاتنا، ولكن هل هو حقيقي؟

على عكس ما تتوقعه الكثيرات، ليس للأمر علاقة بالموضة والأزياء، بل سره علمي ويرتبط بالأعصاب، استنادًا على اختلاف استجابة العين، للأشياء المضيئة أو الفاتحة والأشياء المظلمة أو الداكنة.

حسبما ذكرته مجلة "كيريوستي"، توصل باحثو "كلية البصريات بجامعة ولاية نيويورك" عبر دراسة أجروها من أجل الكشف عن السر وراء ذلك الأمر، إلى أن نظام الرؤية يعتمد على قناتين او نظامين أساسيين من الخلايا العصبية: خلايا عصبية نشطة حساسة للأشياء المضيئة، وخلايا عصبية خاملة حساسية للأشياء الداكنة أو المظلمة.

وخلال الدراسة، التي شملت فحص المناطق المسؤولة عن الرؤية في كلا من أدمغة القطط والقردة والبشر، وجد الباحثون أن استجابة الخلايا العصبية الخاملة تكون قوية تجاه الأشياء المظلمة أو الداكنة عندما تكون على خلفية مضيئة أو فاتحة، كما تصبح استجابتها أقوى كلما زاد التباين بين الأشياء الفاتحة والداكنة.

بينما كانت استجابة الخلايا العصبية النشطة أغرب، حيث لاحظ الخبراء أنه حتى مع تحقيق نفس درجة التباين بين الأشياء الفاتحة والداكنة، كانت استجابة هذه الخلايا اقوى تجاه الأشياء الفاتحة الموجودة على خلفية داكنة.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح الباحثون أن كيفية استجابة هذه الخلايا العصبية، سواء الخاملة أو النشطة، هو ما يجعل الشخص يميل إلى تصور وجود حدود أو حواف عند رؤية أي شيء أو شخص، وعندما يكون الشيء مظلم أو يرتدي الشخص شيئًا داكنًا، يتم الاستجابة تلقائيًا لذلك، على أن الحدود تبدو أقل أو غير موجودة، وذلك على عكس الأشياء الفاتحة، ولذلك قد نبدو أنحف عند ارتداء الملابس السوداء.

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