ما العلاقة بين البابايا وتخفيف آلام الدورة الشهرية؟

البابايا الفاكهة الاستوائية ذات اللون الأصفر وهي أحد الأطعمة الحارة التي ترفع درجة حرارة الجسم، مما قد يحفز إنتاج هرمون الأستروجين لدى النساء والذي قد يحفز بدوره قدوم الدورة الشهرية. ﻿

ومن أهم فوائد البابايا أنها تعمل على تحسين عملية الهضم، وتحافظ على توازن ضغط الدم لمرضى الضغط، وتعطي المعدة الشعور بالاشباع، وتقي الجسم من هشاشة العظام،طاردة لديدان الامعاء وتحمي الجسم من الالتهابات والامراض التي تسببها البكتيريا والفيروسات، ومن فوائد البابايا الجمالية أنها تؤخر الشيخوخة وأيضاً تحافظ على جمال البشرة ورونقها.

تعاني الكثير من النساء من آلام مرهقة نفسيًا وجسديًا خلال الدورة الشهرية مع وجود مخاوف بشأن استخدام الأدوية، سيكنّ سعيدات لمعرفة أن المواد الموجودة في البابايا يبدو أنها تعمل على تحسين انتظام دورات الحيض لديهن، ويميل هذا العلاج العشبي أيضًا إلى تقليل شدة التقلصات المؤلمة التي تحدث خلال هذه الفترات.

ويوصي خبراء العلاج بالطب البديل باستخدام مزيج من البابايا مع التمر الهندي في الماء المالح لتخفيف هذه الآلام.

ما علاقة البابايا في تخفيف آلام الدورة الشهرية؟

تنظيم الدورة الشهرية المضطربة، لا سيما عند شرب عصير البابايا بانتظام أو عند تناول البابايا الخضراء.

التقليل من حدة الام فترة الحيض، لا سيما عند تناول شاي مصنوع من أوراق البابايا.

فوائد البابايا للجسم

التقليل من خطر الإصابة بالسرطان

تخفف من أعراض مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات والإمساك.

تحافظ على صحة القلب بسبب أنها تحتوي على البوتاسيوم.

تنظيم مستوى السكر في الدم

فوائد البابايا للحامل والرحم

تحتوي على نسبة جيدة من الفيتامينات والمعادن، وجمض الفوليك الضروري للوقاية من العيوب الخلقية عند الجنين.

البابايا تحتوي على مضادات الأكسدة والألياف المفيدة لصحة الجسم عموماً.

يمكن بتناول البابايا الخضراء غير الناضجة لأنها تحتوي على إنزيم البابين والذي يساهم في تقلصات الرحم وبالتالي يخفف من آلام الدورة الشهرية والطمث.

فوائد البابايا للمعدة والقولون

تحسين عملية الهضم

مكافحة الطفيليات المعوية

تخفف البابايا من حدة حرقة المعدة المؤلمة

تحسن من مشاكل القولون العصبي لأنها تحتوي البابايا على الألياف القابلة للذوبان.

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