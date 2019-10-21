ما العلاقة بين زيادة الراتب وأمراض القلب؟.. شاهد ما توصلت إليه هذه الدراسة!

خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن الحاصلين على رواتب أعلى هم أقل عرضة بنسبة 15% للإصابة بأمراض قصور القلب على مدى الـ25 عامًا المقبلة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، أشار الباحثون القائمون على الدراسة إلى أنه كلما حصل الموظفون على زيادة في الرواتب كلما تسبب ذلك في حمايتهم من أمراض القلب والسكتات الدماغية.

بينما ارتفع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية بنسبة تقارب 20% للرجال والنساء الذين انخفض دخلهم.

وأوضح خبراء مستشفى بريجهام للنساء ومدرسة هارفارد الطبية الذين شاركوا في الدراسة، أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تقود الأطباء إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للظروف المالية للمرضى أثناء فحص أمراض القلب.

وأجريت أبحاث الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية الشهرية، على 9000 مشارك من 4 مناطق داخل الولايات المتحدة حيث جرى تتبعهم على مدى 17 عامًا في المتوسط.

وتم تقسيم البالغين الذين تراوحت أعمارهم بين 45 و 64 عامًا، إلى 3 مجموعات استنادًا إلى ما إذا كان دخلهم قد ارتفع أو انخفض بنسبة 50% على الأقل أو ظل ثابتًا، على مدى 6 سنوات.

يذكر أن دراسات سابقة ربطت بين الحصول على دخل أعلى وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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