ما العلاقة بين فيتامين سي وفيروس الكورونا؟

منذ بداية عام 2020 ومع انتشار فيروس الكورونا، والباحثون يحاولون إيجاد علاج له، حتى بدأوا أيضًا بدراسة أثر فيتامين سي في علاجه.

حيث يقوم الكثيرين بتناول مصادر فيتامين سي المختلفة في الشتاء من أجل محاربة ومكافحة الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد، فهو يساعد في انتاج كريات الدم البيضاء من أجل مساعدة الجهاز المناعي في محاربة الفيروس، إلا أن الحقيقة هي أن فيتامين سي يساعد في تقصير فترة المرض، وليس علاجه، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في عام 2017.

لهذا السبب، تشير التوصيات بأن الحصة اليومية الموصى بها من فيتامين سي تصل إلى 40 ملغرام يوميًا، بالتالي تناول حبة متوسطة الحجم من البرتقال يمدك بكمية أكبر من الموصى به.

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