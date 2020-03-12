9 نصائح لتجنب مخاطرالكورونا دون ايقاف ممارساتك اليومية

فيروس الكورونا هي عائلة كبيرة من الفيروسات التاجية تسبب المرض لدى البشر والحيوانات، وتتراوح شدة أعراض المرض لدى الإنسان من نزلات البرد إلى التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس).

مع التفشي المتزايد لفيروس كورونا، فإن الكثيرين يتبعون الأساليب الوقائية المعروفة مثل غسل اليدين جيدًا، وارتداء أقنعة الوجه، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

لكن مع استمرار ممارساتك اليومية خارج المنزل كخروجك للتسوق، أو ركوبك لوسائل النقل العام، أو أي نشاط آخر فإن هناك بعض النصائح التي ذكرها موقع cnet الأمريكي، والتي يمكنك إتباعها لتقي نفسك من فيروس كورونا بدون أن تنعزل، وهي:

1- توقف عن استخدام أطراف أصابعك

إذا كنت دائمًا تستخدم أطراف أصابعك للقيام بمعظم الأنشطة، فيمكنك بدلًا من ذلك استخدام ركبتيك، ومرفقيك، ومفاصلك؛ على سبيل المثال عند دفع الباب فيمكنك دفعه بكتفك بدلًا من يدك، كما يمكنك رفع مقبس الكهرباء أو الحنفية أو زر المصعد بكوعك أو معصمك.

كما يمكنك ويمكنك استخدام ملابسك حول مقبض الأبواب إذا كنت ستسحبه بيدك، كما يمكنك أيضًا استخدام المناديل لالتقاط زجاجات البهارات أو الملح المشتركة إذا كنت في إحدى المطاعم.

2- الخيارات الآلية

تحتوي معظم المباني الحديثة على أزرار لفتح الأبواب بشكل آلي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالتنقل، ويمكنك بسهولة لمس هذا الزر بساعدك أو قدمك – بعضها يكون منخفضًا إلى حد ما.

كما يمكنك شراء موزع الصابون السائل أوتوماتيكي للمنزل حتى لا تقلق بشأن نقل الجراثيم إذا استخدمت العلبة.

3- انتبه إلى المكان الذي وضعت فيه هاتفك

بينما صرّحت شركة "أبل" أنه يمكن استخدام مناديل لتطهير أجهزة الآيفون الخاصة بها، فإن هناك فكرة أخرى وهي تجنب وضع جهازك على أسطح غير مناسبة، فبدلًا من اصطحاب الهاتف معك إلى الحمام يمكنك تركه في جيب معطف أو محفظة.

كذلك عندما تكون في مطعم أو في أي مكان به سطح مشترك مع أشخاص آخرين، يمكنك وضع منديل لتضع وقم هاتفك عليه.

4- الحد من المصافحات والعناق

قيل إن كاهنًا في واشنطن، قد ثبتت إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا، كان قد صافح أكثر من 500 شخص.

حتى إذا كنت تشعر أنك بخير شخصيًا، فيجب الحد من المصافحات والعناق فدائمًا لا يكون الأمر واضحًا عندما يكون لدى شخص ما نظام مناعي معرّض للخطر أو أي مخاوف صحية أخرى غير مرئية.

5- تعقيم الأيدي عند تحضير الأطعمة في المطاعم

يجب عل إدارات المطاعم تعقيم الأدوات المستخدمة، وتعقيم أيدي العاملين، وحتى من يتناولون الأطعمة.

6- غسل اليدين دائمًا بعد العودة للمنزل

يجب غسل اليدين دائمًا عند العودة من الخارج، وبعد الذهاب للصالة الرياضية، حتى قبل الاغتسال.

7- استخدام المناديل المبللة المعقمة

يجب أن تحمل معك دائمًا المناديل المبللة المعقمة، لاستخدامها بعد تناول وجبة خفيفة، أو استخدام المناديل الورقية لتكون حاجزًا بينك وبين هاتفك، أو عند مسك مقبض الباب.

8- التقليل من التعامل مع "النقود"

فمن غير المعروف ما هو نوع الجراثيم المتبقية على سطح النقود، لذا فمن الأفضل الدفع باستخدام بطاقة بطاقة ائتمان بدلاً من الفواتير والعملات المعدنية.

9- إبعاد العناصر المشكوك فيها عنك لمدة 9 أيام

توصلت الدراسات إلى أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يتشبث بالأسطح، مثل الجاكيت أو الطاولة، لمدة تصل إلى 9 أيام في درجة حرارة الغرفة، وبعد ذلك، يُعتقد أنه يموت ويصبح غير قادرًا على إصابتك.

يمكن للتنظيف الشامل بالصابون والماء أن يقتل الفيروس، ولكن إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تطهير عنصر ما، فيمكنك وضعه جانباً لمدة 10 أيام.

ما مدى انتشار فيروس الكورونا؟



لا زال موضوع انتشار هذا الفيروس غير معروف حتى الآن، لكن منظمة الصحة العالمية تشجع الدول الاعضاء على مواصلة مراقبة التهابات الجهاز التنفسي الحاد عن كثب، واعادة النظر بعناية الى اي نمط غير عادي من التهاب الجهاز التنفسي الحاد (SARI) .

أعراض الإصابة بـ مرض الكورونا:

- حمى عادية

- التهاب الانف مع سيلان

- عطس وسعال

- صداع

- وجع في الحنجرة

- آلام في العضلات

- ضيق في التنفس

- الإسهال

يجدر التنويه أن المعلومات المتوفرة حول فيروس الكورونا والمرض هي معلومات تعتمد على عدد قليل من المصابين، وقد تتغير هذه المعلومات كلما علمنا اكثر حول هذا الفيروس.

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