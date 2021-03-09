ما تفسير الحلم بالخطف في المنام؟

الحلم بالخطف، سواء قام شخص باختطافك أو خطف أحد أفراد أسرته ، يمثل خطرًا وتهديدًا فوريًا لك...

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في حين أن هذا لا يعني أنه سيتم اختطافك أنت أو أي شخص تعرفه بالفعل ، إلا أنه يعني أن شيئًا ما في حياتك أو حياة أحد أفراد أسرتك سيأخذهم بعيدًا عنك أو منك.

من الممكن أن يشير أيضاً الى العمل أو المشاريع المحددة مثل ان يخطف احدهم منك ما تحبه. هذا الحلم هو تعبير عن الخوف الكامن من أن تختبر هذا النوع من الاختطاف.

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