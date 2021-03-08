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ما تفسير الفوز بالجائزة الكبرى في المنام؟

منشور 08 آذار / مارس 2021 - 04:41
ما تفسير الفوز بالجائزة الكبرى في المنام؟

 يعد الفوز بالجائزة الكبرى علامة على الحظ السعيد غير المتوقع...

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قد يكون هذا مؤشرًا حرفيًا على أنك ستفوز بالجائزة الكبرى ، ولكن من المرجح أن يشير ذلك إلى حسن الحظ في بعض المجالات الأخرى من حياتك. كما يقول المثل ، "لا يمكنك الفوز إلا إذا لعبت".

لن يكون هذا الربح المفاجئ مجانيًا ، على الرغم من أن الآخرين قد يرونه كذلك. سيتطلب الأمر إشراك نفسك واغتنام الفرص عند ظهورها. عندما تؤتي هذه الفرص ثمارها ، سيرى الآخرون أنك محظوظ ، وقد ترى نفسك محظوظًا أيضًا ، لكن هذا الحظ لم يكن ممكنًا إذا لم تخرج وقمت ببعض المخاطر.

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