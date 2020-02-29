ما تفسير الحلم بالفيروس في المنام؟

الحلم بأن الكمبيوتر لديك مصاب بفيروس أو معطل يدل على أن هناك شيء ما في حياتك خارج عن السيطرة. قد يوازي شيئًا ما في حياتك قد وصل إلى نهايته. أما اذا حلمت بأن الفيروس خفي ويتلاعب بجهازك فإنه يصور رغباتك اللاشعورية. قد يكون التلاعب أيضًا انعكاسًا لموقف تتجاهله في حياتك. وقد يكون مؤشرا على ندم الماضي أو الندم.

أن حلمت بأنك مصاب بعدوى فيروسية أو مصاب بفيروس ، فهذا يعني أنك تعاني من تغيير غير سار أو انهيار عاطفي في حياة اليقظة. قد يكون الفيروس رمزًا لعدم قدرتك على التعامل مع الموقف وترى أن المرض هو المخرج. في ملاحظة أكثر مباشرة ، قد يشير إليك الحلم بإيلاء اهتمام وثيق لصحتك ، خاصةً في منطقة الجسم التي تم الكشف عنها في الحلم.