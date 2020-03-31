تفسير رؤيا المرض في المنام

يتساءل العديد إذا ما كانت الأحلام تحمل معانٍ يتوجب علينا إعارتها اهتمامًا، إذ أن هناك فكرة سائدة تنطوي أن الأحلام مجرد ضجيج يخلقه الدماغ، ربما يكون بناءً على تجارب أو مشاعر معينة كوَّنت صورة في منامنا.

ورغم أن الأحلام تنشأ بفعل تشكل أنماط مختلفة من الموجات في الدماغ، هذا لا يعني أنها مجرد ضجيج فحسب، إذ تحمل معانٍ مهمة.

وهنا سنحاول تفسير معنى رؤيا المرض في المنام، باعتباره يعد من الأحلام المقلقة والمثيرة للتوتر للرائي، إلّا أنه يتضمن تفاسير مختلفة بناءً على أحداث الحلم:

تفسير رؤيا المرض للحامل

- يفسر بعض الفقهاء رؤية المرأة الحامل للمرض في المنام يدل على أن ولادتها اقتربت، كما أنها بشرة لتيسير ولادتها وسهولتها.

- في حال رأت المرأة الحامل أنها مريضة مرضًا شديدًا دلَّ على إنجابها ولدًا، أما إذا حلمت أنها تعاني من ارتفاع درجة حرارتها دلَّ على أنها ستلد أنثى.

- في حال رأت المرأة الحامل أنها مريضة بالسرطان دلَّ على أنها سترزق برزق وفير، وحياتها ستتغير للأفضل.

تفسير المرض للفتاة العزباء

- يفسر بعض الفقهاء رؤيا الفتاة العزباء أنه أصابها مرض، دلَّ أنها تتمتع بصة جيدة وجمل ساحر.

- في حال رأت الفتاة العزباء أنها مريضة بالسرطان أو مُصابة بالحمى دلَّ على ارتباطها عاطفيًا عما قريب.

- إذا رأت الفتاة لعزباء أنها تزور مريضًا دل على قدوم موعد زفافها وزواجها من شخص صالح يتقي الله فيها.

- إذا رات الفتاة لعزباء أنها شفيت من مرض دلَّ على فسخ خطوبتها وتدهور علاقتها العاطفية والله أعلم.

تفسير المرض للمرأة المتزوجة

- يفسر بعض الفقهاء أن رؤيا المرأة المتزوجة نفسه مريضة دلَّ على حبها الشديد بزوجها وتمتعها باستقرار في حياتها الزوجية.

- إذا رات المراة المتزوجة أنها شفيت من المرض دلَّ على أنها تتعرض لخيانة زوجها وخداعه.

- إذ رأت المرأة المتزوجة أنها مريضة مرض شديدًا دلَّ على أنها سترزق رزقًا وفيرًا.

تفسير المرض للرجل

- إذا رأى الرجل أنه مريض يعنى المال والحظ.

- إذا رأى الرجل أنه مصاب بالحمى يعني زواجه من امرأة شديدة الجمال، أما إصابته بالحصبة تعني زواجه من امرأة صاحبه حسب ونسب وتكون سبب أساسي في نجاحه.

تفسير زيارة المريض

- زيارة المريض في المنام ورؤيته يتعافى يدل على الرزق الذي سوف يحصل عليه الرائي.

- زيارة المريض في المستشفى تدل على قدوم الفرح والسعادة لصاحب الرؤيا.

- من رأى شخص مريض في المنام دلَّ على تبدل حاله إلى أفضل، فهو دليل على حل المشاكل والأزمات التي يمر بها الرائي ولا يقدر على حلها ولكن الله سبحانه وتعالى يساعده فيها.

- من رأى المريض في المنام يمشي فهو دليل على الفرج واقتراب شفائه بالفعل.

- ومن رأى أنه يزور مريض صيب بمرض بسيط دلَّ على وجود بعض التغيرات في حياته الطبيعية.

​تفسير المرض الخطير في المنام بشكل عام

رؤية المرض الخطير فى المنام

-رؤية المرض دليل على الحظ السعيد وذهاب الهم والغم، وقد يدل على المال والحظ.

- رؤية مرض السرطان فى المنام يدل على صحة العقل والقلب.

- رؤية المرض المعدى فى المنام دلالة على الزواج

- رؤية المرض الجلدي دلالة على السفر

-رؤيا مرض العين دلالة على النجاح

- رؤية المرض يعقبه بكاء يعني أن الشخص سيخوض فى حالة عاطفية أو ارتباط ينتج عنه الأنفصال أو الغدر والخيانة.

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